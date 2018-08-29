Netanyahu'dan tehdit

Münübe Yılmaz

İsrail’deki nükleer silahlar geliştirme merkezinde konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in, Suriye’deki İran güçlerini vuracağını söyleyerek, İran’ı alenen tehdit etti. “ Biz İran’ın, Suriye’de daha da güçlenmesini ve köklenmesini engellemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaçtan asla vazgeçmeyiz” diyen Netanyahu, İsrail Savunma Güçleri’nin Suriye’deki rolüne devam edeceğini vurguladı. Netanyahu "Bizi herhangi bir şekilde tehdit etmeye kalkanlar, kendilerini aynı tehdidin altında bulacaktır. Bize karşı asla başarılı olamayacaklardır” ifadesinde bulunan Netanyahu’nun, bu mesajı hiç bir zaman nükleer silah ürettiğini resmi olarak açıklamamasına rağmen, İsrail’in pek çok nükleer silahı ürettiği Dimona nükleer Merkezi’nden vermesi dikkat çekti. Netanyahu aynı zamanda, İsrail’in Arap dünyası ile bağlarını önemli ölçüde geliştirdiğine dikkat çekerek, “Bu bir kaç yıl önce imkansızdı ama artık İsrail’in pozisyonunun daha da güçlendiğini görüyoruz” açıklamasıında bulundu.