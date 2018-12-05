Netanyahu’dan Lübnan sınırında gerilimi tırmandırma işareti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınır hattında, Hizbullah'ın tünellerine karşı başlatılan Kuzey Kalkanı operasyonunun sınırlı olmayacağını ve duruma göre genişletileceğini açıkladı.



İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, savunma bakanı sıfatıyla İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ile ordunun kuzeyde Hizbullah “tünellerine” karşı başlattığı Kuzey Kalkanı operasyonuna ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.



Netanyahu, Lübnan Hizbullah örgütünün, İsrail ordusu tarafından salı sabahı keşfedilen tünel aracılığıyla İsrail bölgelerine askeri güç sokacağını ve ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde bazı yerleri işgal etme eşiğinde olduğunu belirtti.



Hizbullah’ın yeni hedefinin, İran destekli bölgesel bir “terör” planı olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail ordusunun “Gazze Cephesi"nde tünelleri “etkisiz” hale getirdiği gibi gelişmiş teknik ve teknolojik imkanlarla Hizbullah’ın tünellerini de etkisiz hale getirebileceğini iddia etti.



Netanyahu, Lübnan sınır hattında Hizbullah hedeflerine yönelik başlatılan Kuzey Kalkanı operasyonunun sınırlı olmayacağını ve duruma göre genişletileceğini vurgulayarak, güvenlik durumunu değerlendirmek için toplantılar yapmaya devam edeceklerini ve birkaç hafta önce Güvenlik Kabinesi’nin onayıyla uygulanmasına karar verilen sürecin ilerleyişini takip edeceklerini söyledi.



Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eizenkot ise Kuzey Kalkanı’nın hedefinin bölge sakinlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu ileri sürdü.



Sürecin sınırın her iki tarafındaki gerginliği tırmandırabileceğine dair endişelere rağmen ABD yönetimi, İran'a ve "vekillerine" İsrail ve bölgesel güvenliğe karşı kabul edilemez bir tehdit oluşturan provokasyonları durdurma çağrısı yaparak İsrail’in başlattığı operasyona "tam" desteğini ilan etti.



İsrail ordusundan salı günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.



Operasyonun "günlerce" sürebileceği ve İsrail topraklarında sınırlı kalacağı kaydedilen açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeleri için güvenlik güçlerine talimat vermişti.