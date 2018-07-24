Netanyahu’dan küstah açıklama: Erdoğan yönetimi altında...

YENİAKİT.COM.TR İsrail’in Yahudi Ulus Devlet Yasasını kabulü sonrası Başkan Erdoğan’ın “Hitler’in ruhu yeniden hortlamıştır” tepkisine Terör devletinin Başbakanı Netanyahu, 'Erdoğan'ın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik saldırısının bu yasaya edilmiş en büyük iltifat olduğunu' söyledi.

Netanyahu, ''Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşürken İsrail vatandaşlarının eşit haklarını yasadan önce de yasadan sonra da koruyor'' dedi.

“ERDOĞAN’IN BU YASAYA SALDIRMASI BU YASA İÇİN EN BÜYÜK ÖVGÜDÜR”

Netanyahu şu ifadeleri kullandı: “Türk başkan Suriyeliler ve Kürtleri katletmektedir ve binlerce vatandaşını da hapse atmaktadır. Hakikat şu ki ‘demokrasi şampiyonu’ Erdoğan’ın ulus-devlet yasasına saldırması, bu yasa için en büyük methiyedir.”

Bu ifadeleriyle Başkan Erdoğan’ın kendilerine en büyük bir düşman ve en ters bir kimse olup siyasi düşüncelerindeki tesirini bir kez daha göstermekten kendisini alamayan Netanyahu, sözlerinin devamında çirkin ve gülünç ifadeler kullanmakta ısrar etti: “Yasadan önce ve sonra İsrail dikkatli bir şekilde tüm vatandaşları için eşit hakları muhafaza ederken, Erdoğan’ın idaresi altında Türkiye karanlık bir diktatörlük oldu.”

Bu suretle Siyonist terör devleti, “Erdoğan yaptığımız şeye karşı ise, doğru yoldayız demektir” telakkisinde olduğunu göstermiş bulundu.

TÜRKİYE’NİN ANAYASASINI GÖSTERİP SAVUNDULAR

Bu arada bir kısım Siyonist yazarların, Türkiye’nin anayasasının bilhassa ilk üç maddesini gösterip kendi maddeleriyle mukayese ederek bu sayede, “Türkiye’nin tenkide hakkı olmadığı ve yaptığı eleştirinin de ciddi bir yanı bulunmadığı” propagandası yapması da dikkat çekti. Bu propaganda faaliyetinde en önde gelen Siyonist gazetelerden Jerusalem Post ile editörü Seth Frantzman da yer aldı.

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