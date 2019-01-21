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Netanyahu'dan İran ve Suriye'ye gözdağı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu:"Biz, İran'a ve İran 'saldırganlığına' destek veren Suriye güçlerine karşı çalışıyoruz""Bizi yok etmekle tehdit edenler, tüm sorumluluğu alırlar. Bize eziyet etmeye çalışana eziyet ederiz"

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:13
Netanyahu'dan İran ve Suriye'ye gözdağı

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'deki İran hedeflerine ve İran'a destek veren Şam güçlerine yönelik "çalışmalarını" sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'deki İran hedeflerine düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, "Biz, İran'a ve İran 'saldırganlığına' destek veren Suriye güçlerine karşı çalışıyoruz." dedi.

Ülkenin güneyindeki Eilat kentinde havalimanı açılış töreninde konuşan Netanyahu, "İran'ın topraklarımıza füze atmasının ardından hava kuvvetlerimiz gece boyunca Suriye'deki İran hedeflerini vurdu." diye konuştu.

Netanyahu, İran'ın İsrail'i yok etmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, "Bizi yok etmekle tehdit edenler, tüm sorumluluğu alırlar. Bize eziyet etmeye çalışana eziyet ederiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerine karşı susmayacaklarını vurgulayan Netanyahu, "Biz bu saldırganlığa ve kendisini askeri olarak Suriye'de konuşlandırmaya çalışan İran'a karşı susmayacağız. İran Hava Kuvvetleri Komutanı Aziz Nasırzade de ülkesinin İsrail'i yok etme niyetini açıkça dile getirmişti." şeklinde konuştu.

İsrail, dün gece saatlerinde İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'ün Suriye topraklarındaki hedeflerine hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırılarının dün işgal altındaki Golan Tepelerine atılan ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edilen rokete yanıt olarak düzenlendiği dile getirilerek, "Feylak el-Kudüs'e ait eğitim kampları ve mühimmat depolarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hedef vuruldu." ifadesine yer verilmişti.

Öte yandan, Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedilmişti.

Netanyahu, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söylemişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:13
  1. Hizbullah
  2. iran
  3. İsrail
  4. işgal altındaki Golan Tepeleri
  5. Suriye

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