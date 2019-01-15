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Netanyahu'dan "İran kıtalar arası balistik füze denemesi yaptı" iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Bugünkü girişim İran'ın yalanlarının bir parçası. İsrail, İran'ın yalanlarını ortaya çıkarmak zorunda. İran her zaman yalan söylüyor"

15 Ocak 2019 Salı 14:12
Netanyahu'dan "İran kıtalar arası balistik füze denemesi yaptı" iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah erken saatlerde uydu yerleştirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İran'ı yalancılıkla suçladı ve Tahran yönetiminin aslında kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığını iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin göreve başlaması sebebiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada İran'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İran'ın başarısızlıkla sonuçlanan yörüngeye uydu yerleştirme girişimine değinen Netanyahu, Tahran yönetimini yalan söylemekle suçladı.

Yörüngüye uydu yerleştirme girişiminin aslında İran'ın kıtalar arası balistik füze geliştirmek için attığı ilk adım olduğunu öne süren Netanyahu, "Bugünkü girişim İran'ın yalanlarının bir parçası. İsrail, İran'ın yalanlarını ortaya çıkarmak zorunda. İran her zaman yalan söylüyor." dedi

- İran'a Suriye'den hızlıca çekilin mesajı

Netanyahu, Suriye'deki İran varlığı ve İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılarına da değindi.

İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarına devam edeceği mesajı veren Netanyahu, "Size (İran) oradan (Suriye'den) hızlıca ayrılmanızı tavsiye ediyorum, çünkü saldırılarımıza söz verdiğimiz gibi durmadan ve korkusuzca devam edeceğiz." diye konuştu.

İran, bu sabaha karşı Peyam (Mesaj) adlı uyduyu uzaya fırlatmış ancak yörüngeye yerleştirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:12
  1. iran
  2. İsrail
  3. kıtalararası balistik füze

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