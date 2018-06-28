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Netanyahu'dan İran halkına çarpıcı çağrı: Rejimi devirin İran-İsrail maçı yapalım

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran Milli Takımı üzerinden İran halkına provokasyon kokan mesajlar verdi. Netanyahu, "''Futbol sahasında cesaretinizi gösterdiniz, bugün aynı cesareti İran sokaklarında da gösterdiniz" dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:32
Netanyahu'dan İran halkına çarpıcı çağrı: Rejimi devirin İran-İsrail maçı yapalım

İsrail Başbakanı, Dünya Kupası'nda İran milli takımının Portekiz'in Real Madridli yıldızı Cristian Ronaldo'yu durdurması üzerinden İran halkına rejimi devirme çağrısı yapan bir video yayımladı. Ayaktopu becerilerini de sergileyen Bibi, birgün Tahran'da oynanacak İran-İsrail maçını izleme 'umudunu' dile getirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran halkına rejim değişikliği çağrısını bu kez Dünya Kupası'ndan esinlenerek futbol topuyla yaptı.

'RONALDO'YU DURDURAN NELER BAŞARMAZ Kİ?'

Rusya'nın evsahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda sıkı defansıyla İspanya ve Portekiz'e ecel terleri döktüren İran milli futbol takımına atıf yapan Netanyahu, başbakanlık masasında kendisine atılan topu eline alıp ''Ronaldo'nun gol atmasını durdurmanın ne kadar zor bir şey olduğunu tasavvur edebilir misiniz'' diye söze başladı.

'FUTBOLDAN ANLARIM'

''Eskiden futbol oynardım'' sözünü ayağıyla top zıplattığı görüntü eşliğinde kanıtlamaya girişen İsrail lideri, 'Ronaldo'nun gol atmasını durdurmanın imkansız bir şey olduğunu, ama İran Milli Futbol Takımı’nın imkansızı başardığını' dile getirdi.

TAHRAN'DAKİ PROTESTOLARI FIRSAT BİLDİ

İran'daki ekonomik kriz ve fırlayan döviz fiyatları nedeniyle bu hafta Tahran'da yeniden patlak veren protestolara atıf yapan Netanyahu, İran halkına seslendiğini belirterek ''Futbol sahasında cesaretinizi gösterdiniz, bugün aynı cesareti İran sokaklarında da gösterdiniz'' dedi.

İSRAİL'E KARŞI DİRENİŞE HARCANAN PARAYI HEDEF ALDI

''İran'ın pek çok sorunu var: Hava kirliliği, su kıtlığı, terör için saçılan milyarlar… İran hükümeti, sizin paranızı, Suriye'de, Yemen'de ve Ortadoğu'daki gereksiz savaşlarda heba etmek yerine, İran'ın sorunlarını çözmek için harcamaya başlasaydı neler olurdu, hayal edebiliyor musunuz'' diye devam eden İsrail lideri, ''Tüm bu sorunların çözümü İran halkının elinde'' vurgusu yaptı.

'O GÜN HEPİMİZ KAZANACAĞIZ'

'Bu yüzden İran'da büyük yıkım yaratan depremlerin ardından İranlıların hayatlarını kurtarmak için tıbbi yardım teklif ettiğini, İranlı çiftçilere su kaynaklarını korumanın yollarını öğretmek için Farsça Telegram grubu açtığını ve İran halkıyla barışı savunmayı asla bırakmayacağını' anlatan Netanyahu, ''Bir gün özgür Tahran'da İran milli takımının İsrail milli takımıyla başa baş oynarken izlemeyi umuyorum. O gün hepimiz kazanan taraf olacağız'' diyerek mesajını noktaladı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:32
  1. ronalda
  2. Dünya Kupası
  3. Netanyahu
  4. iran

YORUM YAZ

  • MOLİERMOLİER14 sa önce
    siyonist-evangelist desteğiyle ayakta duran, HİTLERDEN DAHA BETER ZALİM/FAŞİST/IRKÇI terörist devlet yıkılacak elbet!
  • Mehmet gülerMehmet güler15 sa önce
    P.i.ç müslüman düşnanı ....   olmayan yaratık...
  • DİRİLİŞDİRİLİŞ13 sa önce
    Yiyorsa Amerikanın arkasına sığınmadan kendin devirsene....Elbet sizinde bir gün sonunuz gelecek.Yaradan sizi boşuna Lanetlememiş ey İsrail.Sonunuz yakındır İnşallah
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