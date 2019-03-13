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Katil Netanyahu yine Erdoğan'a saldırdı! Kalın'dan sert cevap

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, hadsiz sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Eli kanlı katil Netanyahu "Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ise bu alçak sözlere çok sert tepki gösterdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:49
Katil Netanyahu yine Erdoğan'a saldırdı! Kalın'dan sert cevap

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail sadece Yahudilerin ulus devletidir" kriz yarattı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama Netanyahu'nun bu sözleri kınanmıştı. Netanyahu, bu kınamaya cevap olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan skandal ifadeler kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kişisel Facebook sayfasından, şunları yazdı: "Bu nasıl bir komedi. Gazeteciler ve yargıçlar Türkiye'de hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor. İsrail'de kimse ikinci sınıf vatandaş değildir. İsrail bütün İsraillilerin demokrasisidir. Yaklaşık 2 milyon İsrailli Arapın da demokrasisidir. Herkes eşit haklara sahiptir. Ancak İsrail yegane ve tek Yahudi devletidir. Bayrağımızda Hz. Davud'un yıldızı ve milli marşımız da Hatikva (Umut)tur. İbranice'de resmi lisanımızdır. Geri dönüş yasamız da bütün Yahudilere kendi öz vatanlarına dönüş imkanı tanımaktadır"

Türkiye'den Netanyahu'nun sözlerine sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek"  ifadesini kullandı. 

Kalın, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Netanyahu kadınları ve çocukları öldürüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu, Araplar ve Müslümanlar hakkında ırkçı açıklamalar yaptıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Onun yönettiği apartheid devleti Filistin topraklarını işgal ediyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, Filistinlileri kendi topraklarında mahkum ediyor. Yalanlar ve baskı suçlarınızı gizlemeyecek."

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:49
  1. İsrail
  2. Erdoğan
  3. Türkiye
  4. Facebook
  5. Netanyahu
  6. İbrahim Kalın

YORUM YAZ

  • ALİ SEYFİALİ SEYFİ16 dk önce
    nedenyahuuuuu sen alçak bile değilsin...epeyce bir çukursun!!!!!! hemide FOSEPTİK!!!!!!!!!
  • BiliyoruzBiliyoruz28 dk önce
    İsrail devletini kurmak ve gerçekçi olması için 2. dünya savaşını başlatıp kendi yahudi ırkını dahi soykırım tehtidi ile kudüs e gitmeye zorladıkları, hem filistinlileri hem yahudileri(2.dünya savaşında) kendilerinin öldürdüğü ortaya çıkacaktır.
  • engineerengineer32 dk önce
    netanyahunun canı acıdımı acep, yoksa tınnn mı acep.
  • ABDABD37 dk önce
    BU HADSİZ NETENYAHUDUMUDUR NE ŞEREFSİZ O KADAR FİLİSTİNLİNİN KANINI EMMİŞTİR VAMPİR BİRDE DEVLETİNDE ADALETTEN BAHSEDİYOR KATİL
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 45 dk önce
    Sen de, İsrail de, Çok Yakında Yok Olacaksınız. Hiç Şüphesiz. Yalancı, İşgalci. Katil Lanetyahu.

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