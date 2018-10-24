Netanyahu'dan flaş karar! Yetkileri alındı

İşgal rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yakıt ve insani yardım girmesine izin verme yetkisinin kabineye ait olmasına karar verdi.

Söz konusu yetkinin daha önce sadece işgal rejimi savaş bakanı Avigdor Lieberman’a ait olduğu kaydedildi.

Haaretz gazetesi, konuyla ilgili yayınladığı haberde, işgal rejimi başbakanının kararının Lieberman’ın Gazze konusunda tek başına karar vermesini engellediğini bildirdi.

Netanyahu'nun kararı

Gazete, Lieberman’ın geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi’ne yakıt girişini engellenmesinin ardından Netanyahu’nun böyle bir karar aldığını yazdı.

Haberde, Netanyahu’nun ve bakanların Lieberman’ın kararını medyadan öğrendikleri ve kendilerine önceden haber verilmediği için çok kızdıkları öne sürüldü.

Bir haftalık yasağın ardından işgal hükümeti Katar’ın finanse ettiği yakıtın elektrik santralinde kullanılmak üzere Gazze Şeridi’ne girişine dünden itibaren yeniden izin verdi.