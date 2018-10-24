0553 313 94 23

Netanyahu'dan flaş karar! Yetkileri alındı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın Gazze konusundaki yetkilerini elinden alarak kabineye verdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:05
Netanyahu'dan flaş karar! Yetkileri alındı

İşgal rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yakıt ve insani yardım girmesine izin verme yetkisinin kabineye ait olmasına karar verdi.

Söz konusu yetkinin daha önce sadece işgal rejimi savaş bakanı Avigdor Lieberman’a ait olduğu kaydedildi.

Haaretz gazetesi, konuyla ilgili yayınladığı haberde, işgal rejimi başbakanının kararının Lieberman’ın Gazze konusunda tek başına karar vermesini engellediğini bildirdi.

Netanyahu'nun kararı

Gazete, Lieberman’ın geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi’ne yakıt girişini engellenmesinin ardından Netanyahu’nun böyle bir karar aldığını yazdı.

Haberde, Netanyahu’nun ve bakanların Lieberman’ın kararını medyadan öğrendikleri ve kendilerine önceden haber verilmediği için çok kızdıkları öne sürüldü.

Bir haftalık yasağın ardından işgal hükümeti Katar’ın finanse ettiği yakıtın elektrik santralinde kullanılmak üzere Gazze Şeridi’ne girişine dünden itibaren yeniden izin verdi.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:05
  1. İsrail
  2. Netanyahu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özlem'i 18 yerinden bıçaklayarak öldüren eski koca yakalandı
    1. Özlem'i 18 yerinden bıçaklayarak..
    2. Uluslararası Cumhuriyeti Kupası Güreş..
    3. Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye hoca!..
    4. Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman..
    5. Adıyaman'da otomobilde eroine 2 kişi..
    6. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    7. İran ekibi Şampiyonlar Ligi'nde finale..
    8. Erdoğan ile Prens Selman ile görüştü
    9. Porselen en sağlıklı malzemedir
    10. CHP Kocaeli belediye başkan adayları..
    11. Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması! 'ABD..
    12. Savunma sanayisi 'zirveye' çıkıyor
    13. Değeri çok yüksek! Hawaii polis her..
    14. Fenerbahçe'ye Milli Takım'dan yeni hoca!
    15. Erdoğan, Prens Selman ile görüştü
    16. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    17. İdlib’e beton blok sevkıyatı sürüyor
    18. CHP Isparta belediye başkan adayları
    19. Evliler daha uzun süre yaşıyor
    20. Muş'ta PKK soruşturması! 4 tutuklama
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur