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Netanyahu'dan Donald Trump ve Mike Pompeo'ya destek

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ı hedef alan açıklamalarına İsrail Başbakanı Netanyahu'dan destek geldi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:34
Netanyahu'dan Donald Trump ve Mike Pompeo'ya destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık olağan kabine toplantısında, ABD ile İranlı yetkililer arasındaki sözlü atışmaya değindi.

Ülkesinin ABD ile siyasi ve askeri ilişkilerinin tüm zamanların en iyi dönemini yaşadığını belirten Netanyahu, Tel Aviv ile Washington arasındaki yakın iş birliğine vurgu yaptı.

"İran rejimi süper güçler tarafından şımartılıyor"

ABD ile İran arasındaki söz düellosuna değinen Netanyahu, İran rejiminin süper güçler tarafından şımartıldığını ileri sürerek, "ABD'nin, bu kabul edilemez denklemi değiştirmesini görmekten dolayı mutluyuz" dedi.

Washington yönetiminin Tahran'ı hedef alan açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Netanyahu, "İran rejiminin saldırganlığı karşısında dün Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun göstermiş olduğu dik duruşu ve yaptığı açıklamaları övmek istiyorum" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetimini hedef alan dünkü açıklamasında, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Pek çok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" değerlendirmesini yapmıştı.

  • Ruhani: ABD'nin siyaseti zayıflatmak, yıkmak ve bölmektir

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump Twitter hesabından "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme, yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et" ifadelerini kullanmıştı.

  • Trump'tan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da dün yaptığı bir konuşmada, İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediklerini ifade etmiş ve İranlı üst düzey yetkililerin karıştığını iddia ettiği yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor" demişti.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:34
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  2. İran
  3. İsrail
  4. Twitter
  5. Netanyahu
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