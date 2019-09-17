0553 313 94 23

Netanyahu'dan 'din' sömürüsü! Seçime saatler kala dikkat çeken ziyaret

Siyonist İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde yapılacak erken genel seçimlere saatler kala işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etti.

17 Eylül 2019 Salı 07:43
Netanyahu'dan 'din' sömürüsü! Seçime saatler kala dikkat çeken ziyaret

Terör devleti İsrail’in katil Başbakanı Netanyahu, geniş güvenlik önlemleri altında işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın güney batısında bulunan Ağlama Duvarı’nı ziyaret etti.

Netahyahu’nun sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan ziyarette, İsrail Başbakanı, bir notu Ağlama Duvarı'ndaki aralığa sıkıştırdıktan sonra dua etti.

Seçime saatler kala yaptı

Hahamların eşlik ettiği Netanyahu’nun, seçimlere saatler kala Ağlama Duvarı’nı ziyaret etmesi dikkati çekti.

Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu da 9 Nisan’da yapılan erken genel seçimler sırasında Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’nı ziyaret ederek, eşinin başarısı için dua etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 07:43
  1. israil
  2. Netanyahu
  3. Ağlama Duvarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'dan 'din' sömürüsü! Seçime saatler kala gitti
    1. Netanyahu'dan 'din' sömürüsü! Seçime..
    2. Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi:..
    3. Yunan ağlıyor: Artık stratejik bir..
    4. 17.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Onlarcası HDP binasından çıkarıldı!..
    6. Esed rejiminden BM'ye mektup! 'Onları..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: O..
    8. Karasu hastalığı nedir?
    9. Metin Külünk'ten çok sert tepki: ABD..
    10. Migreni tetikleyen yiyecekler neler?
    11. Kuşadası’nda ’Benim Gözümden Samos’..
    12. İzmir'de korkutan deprem
    13. Venezuela'da hükümet ve bazı..
    14. Kahvaltılık patates tarifi! Fırında..
    15. Hastane inşaatının deposunda yangın
    16. Trump'tan "İran'a askeri müdahale..
    17. İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil..
    18. Maçın ardından
    19. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    20. Basketbolda dünya şampiyonu İspanya..
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2019
    22. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural..
    23. Hasan Çavuşoğlu: ”Fenerbahçe gibi..
    24. Ceyhun Gülselam: "Güzel bir başladık,..
    25. Hindistan'da dil tartışması sürüyor
    26. Rize’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    27. 'ABD çatışmaya girecek mi?' Trump..
    28. Riyad "Aramco soruşturması" için..
    29. Arjantin'de sahile vuran katil..
    30. Libya açıklarında 300 düzensiz göçmen..
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Diyarbakır’da aileye tehditler savurmuştu! Tutuklanan şahsın kim olduğu ortaya çıktı
    Diyarbakır’da aileye tehditler savurmuştu! Tutuklanan şahsın kim olduğu ortaya çıktı
    Davutoğlu ve çevresi bu habere çok üzülecek! O isimler değişmeyecek
    Davutoğlu ve çevresi bu habere çok üzülecek! O isimler değişmeyecek
    Ağar’dan çarpıcı analiz: “Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir” ABD'nin yeni müttefiki İran olabilir mi?
    Ağar’dan çarpıcı analiz: “Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir” ABD'nin yeni müttefiki İran olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    İBB'den flaş çekilme kararı! 'Yeni sezonda yokuz'
    İBB'den flaş çekilme kararı! 'Yeni sezonda yokuz'
    AK Parti’den Davutoğlu’na çok sert tepki: Hedefi AK Parti’yi bölmekKuyruk acısı var
    AK Parti’den Davutoğlu’na çok sert tepki: Hedefi AK Parti’yi bölmekKuyruk acısı var