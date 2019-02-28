0553 313 94 23

Netanyahu’dan BM’nin Gazze raporuna tepki

- İsrail Başbakanı Netanyahu: "İsrail, BM’ye bağlı İnsan Hakları Konseyi’nin raporunu tamamen reddediyor" "Konsey, Orta Doğu’daki tek demokratik devlet olan İsrail’e takıntılı nefretinden dolayı ikiyüzlü ve yalanlar dolu bir rapor hazırlayarak yeni bir rekor kırdı"

28 Şubat 2019 Perşembe 18:08
Netanyahu’dan BM’nin Gazze raporuna tepki

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki raporuna tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı yazılı açıklamayla BM'nin raporunu reddettiklerini belirterek, "İsrail, BM’ye bağlı İnsan Hakları Konseyinin raporunu tamamen reddediyor. Konsey, Orta Doğu’daki tek demokratik devlet olan İsrail’e takıntılı nefretinden dolayı ikiyüzlü ve yalanlar dolu bir rapor hazırlayarak yeni bir rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İsrail, Hamas’ın İsrail egemenliğine ve vatandaşlarına dokunmasına izin vermeyecektir ve kendini savunma hakkını da muhafaza edecektir."

Filistin Devlet Başkanlığı ise "Bu rapor, İsrail’in Kudüs dahil Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da halkımıza karşı savaş suçları işlediğini teyit ediyor." ifadelerini kullanarak memnuniyetini dile getirmişti.

-BM’nin Gazze raporu

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, bugün yayımladığı raporda, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan 31 Aralık 2018'e kadarki dönemi içeren raporda, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler sırasında Filistinli sivillere kasten ateş açarak 189'unu şehit ettiği, 6 bin 100'ünü de yaraladığı belirtilerek, gösteriye katılan Filistinlilere ateş eden İsrail askerleri hakkında acilen soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Şehit edilen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için "yakın bir tehdit" oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:08
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. Hamas
  4. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    1. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    2. Rize'de yarın okullar tatil mi? | Rize..
    3. Süleyman Soylu: Boynumuzu Kandil..
    4. Alaeddin Kaya'nın yakınlarının mal..
    5. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan..
    6. Çorlu tren kazasında makinistler, tren..
    7. Liseli araştırmacılar ödüllendirildi
    8. Şampiyon sporculardan Başkan Ay’a..
    9. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    10. Akçakoca’da toprağı koru iklimi koru..
    11. Sosyal medya devi Facebook, merakla..
    12. Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1..
    13. "iddaa"da yeni dönem
    14. Kulüp satın alan Talisca, annesini..
    15. İngiliz kabinesinde Brexit istifası
    16. Bakan Pakdemirli Düzce'de
    17. Trabzonspor'dan 30 milyon liralık..
    18. Bakan Selçuk'un Giresun ziyareti
    19. Türk ve Rus diplomatlardan fotoğraf..
    20. Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili flaş..
    21. Ambulans uçak böbrek hastası için..
    22. Bakan Gül'den 14 öğretmeni gözaltına..
    23. Şiddetli kar nedeniyle 2 ilde eğitime..
    24. "Osmanlı'ya saygı, eserlerini dünyaya..
    25. GÜNCELLEME 2 - "Mavi Vatan 2019..
    26. Esas 17 Burda AVM MarCom Awards’dan..
    27. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile..
    28. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Cep..
    29. Mardin’de yöresel simgeler tasarımlara..
    30. "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz"..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar