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Netanyahu'dan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu:- "Tanrının da yardımıyla tüm yerleşim birimlerine İsrail toprağı ve İsrail devletinin bir parçası olarak Yahudi egemenliğini uygulayacağız"

01 Eylül 2019 Pazar 13:16
Netanyahu'dan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan erken seçimler öncesi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadini yineledi.

Netanyahu, yeni öğretim yılının başlaması nedeniyle Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki yasa dışı Elkana Yahudi yerleşim biriminde bir okulda düzenlenen törene katıldı.

Burada öğrencilere yaptığı konuşmada Netanyahu, bu yıl 9 Nisan'daki seçim öncesi yaptığı ve tartışmalara neden olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakı vaadini tekrarladı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 2005'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerininin boşaltılmasını hatırlatan ve bundan sonra hiçbir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini boşaltmayacaklarını vurgulayan Netanyahu, "Tanrının da yardımıyla tüm yerleşim birimlerine İsrail toprağı ve İsrail devletinin bir parçası olarak Yahudi egemenliğini uygulayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail basını Netanyahu'nun bu vaadini, "Ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım" olarak yorumladı.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak etme vaadinde bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:16
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
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