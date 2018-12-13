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Netanyahu'dan Batı Şeria'da "Filistinlileri hedef alan" talimatlar

13 Aralık 2018 Perşembe 23:01
Netanyahu'dan Batı Şeria'da "Filistinlileri hedef alan" talimatlar

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askerinin öldürüldüğü bugünkü saldırının ardından buradaki Filistinlileri hedef alan bazı adımlar atılması, Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde bir dizi talimat verdi.

İsrail'in ulusal televizyonu İsrail Yayın Kurumu, Netanyahu'nun, bu akşam gerçekleştirdiği özel değerlendirme oturumu sonrası bazı talimatlar verdiğini duyurdu.

Söz konusu talimatların, "eylemleri düzenleyenlerin (Filistinlilerin) 48 saat içinde evlerinin yıkılması, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine binlerce yeni konut inşası için ruhsat verilmesi, Hamas üyelerine yönelik idari gözaltı operasyonlarının artırılması, El-Bire kentinin kuşatılması, eylemcilerin ailelerinin tedavi veya iş için İsrail'e giriş izinlerinin iptali ve Batı Şeria'daki asker sayısının artırılması" şeklinde sıralandığı aktarıldı.

- Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.

Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim yeri yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli ağır şekilde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Filistin basınında öldürülen İsraillilerin asker olduğu belirtilirken, İsrail ordusu da daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla bu bilgiyi teyit etti.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.

Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesindeki bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada, 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.






Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:01
  1. Batı Şeria
  2. Filistinliler
  3. İsrail
  4. Netanyahu

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