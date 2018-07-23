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Netanyahu'dan açıklamalara tam destek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump ve Mike Pompeo'nun İran'ı hedef alan açıklamalarına tam destek verdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:39
Netanyahu'dan açıklamalara tam destek!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısında, ABD ile İranlı yetkililer arasındaki sözlü atışmaya değindi. Ülkesinin ABD ile olan siyasi ve askeri ilişkilerinin tüm zamanların en iyi dönemini yaşadığını dile getiren Netanyahu, Tel Aviv ile Washington arasındaki yakın iş birliğine vurgu yaptı.

ABD ile İran arasındaki söz düellosuna değinen Netanyahu, İran rejiminin süper güçler tarafından şımartıldığını ileri sürerek, "ABD'nin, bu kabul edilemez denklemi değiştirmesini görmekten dolayı mutluyuz" dedi.

Washington yönetiminin Tahran'ı hedef alan açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Netanyahu, "İran rejiminin saldırganlığı karşısında dün Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun göstermiş olduğu dik duruşu ve yaptığı açıklamaları övmek istiyorum" diye konuştu.

RUHANİ'NİN AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetimini hedef alan dünkü açıklamasında, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Pek çok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP VE POMPE'NUN İRAN AÇIKLAMASI

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme, yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et" cümlelerine yer vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da dün yaptığı bir konuşmada, İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediklerini ifade etmiş ve İranlı üst düzey yetkililerin karıştığını iddia ettiği yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:39
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. ABD
  4. İran
  5. Hasan Ruhani
  6. Donald Trump

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