Siyonist katil Netanyahu'dan 1. sınıf öğrencilerine işgal sözü!
Yeni öğretim yılının başlangıcında ilkokulları ziyaret eden terörist İsrail'in siyonist Başbakanı Binyamin Netanyahu 1.sınıflara "işgal sözü" verdi. Barbarlığı pes dedirten Netanyahu sınıfta yaptığı konuşmada "Yahudi egemenliğini İsrail toprağı ve İsrail Devleti'nin bir parçası olarak tüm topluluklara uygulayacağız” ifadelerini kullandı.05 Eylül 2019 Perşembe 15:16
Yeni öğretim yılının başlangıcında ilkokulları ziyaret eden terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu 1.sınıflara işgal sözü verdi. Elkana şehrindeki bir devlet okulunu ziyaret eden Netanyahu, Batı Şeria'da İsrail yerleşim yerlerini ve işgali genişletme sözü verdi.
Siyonizm sözü verdi!
1. sınıf çocuklarına "Buradaki kimseyi kızdırmayacağız" diyen Netanyahu “Yahudi egemenliğini İsrail toprağı ve İsrail Devleti'nin bir parçası olarak tüm topluluklara uygulayacağız” ifadelerini kullandı.
İran'ı kötüledi
Küçük çocuklara yaptığı açıklamada “Bugün terörizmin çoğunun tek bir kaynaktan geldiğini, bir kaynaktan yetiştirildiğini, bir kaynaktan beslendiğini, bir kaynaktan başlatıldığını ve bir kaynaktan organize edildiğini ve bunun İran olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullanan Netanyahu daha sonra iki devlet okuluna daha gitti.
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