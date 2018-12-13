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Netanyahu yine Suudi Arabistan'ı savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soru üzerine, "İstanbul'da yaşananlar korkunç... Ama Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa sadece Ortadoğu'da değil tüm dünyada istikrar bozulur" açıklamasında bulundu

13 Aralık 2018 Perşembe 00:00
Netanyahu yine Suudi Arabistan'ı savundu

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşananlar korkunç. Her ülke bu konuyla ilgili ne yapacağına karar vermeli ama Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa sadece Ortadoğu'da değil tüm dünyada istikrar bozulur." diyerek Suudi Arabistan'a desteğini yineledi.

İsrail Basın Ofisinin yabancı basın mensupları için düzenlediği yeni yıl buluşmasında konuşan Netanyahu, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, İran'ın Suriye'ye İsrail'in tamamını vurabilecek kapasiteye sahip füzeleri getirmeye çalışmakla suçlarken, Tahran yönetiminin İsrail'i yok etmek istediğini iddia etti.

İsrail ordusunun şu anda dünyada İran güçlerine karşı koyan tek ordu olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bizim politikamız kötü şeyleri ufakken durdurmak üzerine kurulu. İran ile Suriye'de doğrudan mücadele edeceğiz. Kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine yönelik sorusuna cevap veren Netanyahu, "İstanbul'da yaşananlar korkunç. Her ülke bu konuyla ilgili ne yapacağına karar vermeli ama Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa sadece Ortadoğu'da değil tüm dünyada istikrar bozulur." diyerek Suudi Arabistan'ı savundu.

Netanyahu, 2 Kasım'da "Balkan İşbirliği Konseyi" için geldiği Bulgaristan'ın Varna kentinde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk kez konuşmuş ve benzer ifadelerle Suudi Arabistan'ı savunmuştu. İsrail Başbakanı, "İstanbul'daki konsoloslukta yaşananlar korkunç ama Suudi Arabistan'ın da istikrarı devam etmeli." demişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 00:00
  1. Binyamin Neanyahu
  2. CemalKaşıkçı
  3. İsrail

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