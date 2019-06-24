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Netanyahu yine İran'ı hedef aldı

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu:"İsrail, kendisini yok etme çağrısı yapan İran'ın sınırlarına konuşlanmasına müsaade etmeyecektir. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için her şeyi yapacağız"

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:30
Netanyahu yine İran'ı hedef aldı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'ye yerleşmesine ve nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Netanyahu, Batı Kudüs'te düzenlenecek ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesine katılmak için İsrail'e gelen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile görüştü.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Netanyahu ve Patrushev ortak basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran yönetiminin İsrail'i yok etmeyi amaçladığını ve bu amaca ulaşmak için her gün çalıştığını iddia eden Netanyahu, "İsrail, kendisini yok etme çağrısı yapan İran'ın sınırlarına konuşlanmasına müsaade etmeyecektir. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "İsrail'in güvenliğine özel önem veriyoruz"

Patrushev ise üçlü güvenlik zirvesinde Suriye'deki krizin çözümüne dair önerilerin masaya yatırılacağını belirterek, "İsrail'in güvenliğine özel önem veriyoruz. Bu toplantı, İsrail'in güvenliğini sağlamak için komşusu Suriye'deki krizin çözümüne odaklanacak." dedi.

Bugün başlayacak 2 günlük zirveye, Patrushev'in yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat katılacak.

Batı Kudüs'teki zirvenin ana gündem maddelerini, Suriye'deki durum ile İran'ın bölgedeki rolünün oluşturacağı ifade ediliyor.



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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:30
  1. iran
  2. İsrail
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