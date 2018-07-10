Netanyahu yeniden ifade verdi

Netanyahu'nun, "Bezeq" medya şirketine kendisi lehinde yayın yapması karşılığında, şirkete mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.

Netanyahu, bu yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili daha önce 3 defa daha ifade vermişti. Netanyahu'ya yakın iki isim ise aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturmada daha önce ifade veren ve “arabuluculukla” suçlanan Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz, Bezeq firmasına ait "Walla News" adlı internet sitesinde Netanyahu lehine haberlere yer verildiğini bunun karşılığında da Bezeq firmasının mali imtiyazlar elde ettiğini ileri sürmüştü.

NETENYAHU SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Netanyahu ise suçlamaları reddediyor. İsrail’de bu soruşturmanın dışında Netenyahu aleyhine rüşvet verdiği gerekçesiyle polis tarafından iki soruşturmanın daha açılması isteniyor. Bu başlatılan soruşturmalar hakkında dava açılabilmesi için savcılığın izni gerekiyor.

Şu ana kadar Netenyahu’nun koalisyon ortakları, suçlamalarla ilgili olarak Başbakan’ın yanında durdu. Ancak bu soruşturmaların ardından dava açılması halinde, koalisyon hükümeti içinde Netehyanu’ya yönelik siyasi baskıların artması bekleniyor. Bu durumda ise anketlere göre muhalefete kıyasla oyları daha yükselen Netenyahu’nun erken seçime gitme ihtimalinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.