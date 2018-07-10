0553 313 94 23

Netanyahu yeniden ifade verdi

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkede yürütülen telekomünikasyon yolsuzluğuna yönelik soruşturma kapsamında salı günü yine ifade verdi.

10 Temmuz 2018 Salı 15:53
Netanyahu yeniden ifade verdi

Netanyahu'nun, "Bezeq" medya şirketine kendisi lehinde yayın yapması karşılığında, şirkete mali imtiyaz sağladığı iddia ediliyor.

Netanyahu, bu yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili daha önce 3 defa daha ifade vermişti. Netanyahu'ya yakın iki isim ise aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturmada daha önce ifade veren ve “arabuluculukla” suçlanan Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz, Bezeq firmasına ait "Walla News" adlı internet sitesinde Netanyahu lehine haberlere yer verildiğini bunun karşılığında da Bezeq firmasının mali imtiyazlar elde ettiğini ileri sürmüştü.

NETENYAHU SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Netanyahu ise suçlamaları reddediyor. İsrail’de bu soruşturmanın dışında Netenyahu aleyhine rüşvet verdiği gerekçesiyle polis tarafından iki soruşturmanın daha açılması isteniyor. Bu başlatılan soruşturmalar hakkında dava açılabilmesi için savcılığın izni gerekiyor.

Şu ana kadar Netenyahu’nun koalisyon ortakları, suçlamalarla ilgili olarak Başbakan’ın yanında durdu. Ancak bu soruşturmaların ardından dava açılması halinde, koalisyon hükümeti içinde Netehyanu’ya yönelik siyasi baskıların artması bekleniyor. Bu durumda ise anketlere göre muhalefete kıyasla oyları daha yükselen Netenyahu’nun erken seçime gitme ihtimalinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:53
  1. israil
  2. Benyamin Netanyahu
  3. ifade
  4. yolsuzluk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polislerimizden gözleri yaşartacak hareket! Evlerine kavuştular
    1. Polislerimizden gözleri yaşartacak..
    2. Hulusi Akar devir-teslim töreninde..
    3. Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
    4. Emniyet ava çıktı! 108 kişi enselendi
    5. Avrupa'nın pisliği! Üst kattan dışkı..
    6. Albayrak: Onu almak için elimizden..
    7. Çocuklara sebze nasıl sevdirilir?
    8. Bakan Albayrak görevi devraldı!
    9. Kim Jong, Pompeo ile görüşmedi!..
    10. Yolcuyu darp eden taksici hakkında..
    11. Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin Konya'da
    12. Münbiç'te 12. devriye tamamlandı
    13. Putin ve Trump'tan sonra artık Başkan..
    14. Erdoğan ve Aliyev tüm dünyaya..
    15. İBB’den 15 Temmuz kararı! Ücretsiz..
    16. Bahçeli’den flaş yeni kabine açıklaması
    17. Netanyahu yeniden ifade verdi
    18. Bir devir daha kapanıyor! Yarı..
    19. Afrin'de 15 terörist etkisiz hale..
    20. Afyonkarahisar'da kuyuya düşen danayı..
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!