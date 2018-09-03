0553 313 94 23

Netanyahu ve Jeffrey'den İran görüşmesi!

Terör Devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye'deki durumu görüştü.

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:03
Netanyahu ve Jeffrey'den İran görüşmesi!

Ortadoğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu ile Jeffrey, İran'ın saldırganlığı ve terörizmini geri püskürtmek için sarfedilen ortak çabaları ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Suriye'deki durumun da masaya yatırıldığı görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail'in Haaretz gazetesine göre, Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn, Ürdün ve Türkiye'yi de kapsayan 4 günlük Ortadoğu turu kapsamında cumartesi günü İsrail'e gelmişti.

Netanyahu 29 Ağustos'ta Suriye'de Esed rejimi ve İran'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 17:03
  1. Terör Devleti İsrail
  2. Siyonist İsrail
  3. İsrail
  4. Binyamin Netanyahu
  5. James Jeffrey
  6. İran görüşmesi
  7. Siyonist şeytanlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denediği ayakkabı küçük çocuğun hayatını kararttı! Anne babalar dikkat
    1. Denediği ayakkabı küçük çocuğun..
    2. AK Partili Karaaslan: Hedeflerimize..
    3. Flaş karar! Teknik direktör ile yollar..
    4. Karanfil ağacını biliyor musunuz?
    5. Muzu uzun süre taze saklamak için ne..
    6. Irak'ta Meclis Başkanı seçilemedi
    7. Balık ızgaraya nasıl yapışmaz?
    8. Kardemir'den dikkat çeken Karabükspor..
    9. Kifoz önlenebilir mi? Önlemek için..
    10. Bebeklerde öksürüğün geçmesi için..
    11. Evinizi yenilemek sizin elinizde
    12. Az görme çözümü olan bir sorun
    13. Denizde fenalaşan Alman turist..
    14. Tartıştığı genci öldürüp beraat eden..
    15. Prematüre bebekler hakkında bunları..
    16. Başsavcılıktan Adnan Oktar kararı! Bir..
    17. Çorlu'da KCK operasyonu: 1 gözaltı!
    18. Türkiye ile Katar arasında önemli..
    19. Rusya'dan üçlü zirve açıklaması!
    20. İstanbul polisinden 'bonzai' operasyonu!
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar