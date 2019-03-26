0553 313 94 23

"Netanyahu Suriye krizinin çözümü için Trump ve Putin'e plan sundu"

İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Suriye'deki krizin çözümü" için ABD ve Rusya liderleriyle bir plan paylaştığını yazdı

26 Mart 2019 Salı 16:39
"Netanyahu Suriye krizinin çözümü için Trump ve Putin'e plan sundu"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye krizinin çözümü" için ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir plan sunduğu belirtildi.

İsrail basınında üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırılan habere göre, Netanyahu, dün Beyaz Saray'da görüştüğü Trump'a Suriye krizinin çözümü için bir plan sundu.

Trump'ın plana ne cevap verdiğine ilişkin yorum yapmayan yetkili, Netanyahu'nun geçen ay Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldiği Putin'le de söz konusu planı paylaştığını dile getirdi.

İsrailli yetkili, Putin'in "ilgi duyduğunu" söylediği planda, İran'ın Suriye'den çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Planın ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgi vermeyen yetkili, Suriye krizinin çözümü için İsrail, ABD ve Rusya arasında üçlü bir girişim olasılığı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli yetkililer, ülkelerinin Beşşar Esed rejimi ile sorunu olmadığını, İran'ın Suriye'deki varlığından rahatsız olduklarını sık sık dile getiriyor.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:39
  1. ABD
  2. iran
  3. İsrail
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız firması İngiltere’ye hava yolu ile ilaç sevkıyatı için hazırlık yapıyor
    1. Fransız firması İngiltere’ye hava yolu..
    2. Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
    3. Cezayir ordusundan "cumhurbaşkanlığı..
    4. "Şimdi bizden intikam almaya..
    5. Türkiye'yi taklit eden Avrupa da o..
    6. "Siyaseten sağ kalan tek kadın..
    7. Mehmet Aydın tavuk çiftliğine..
    8. Alaplı’da 25 kişi AK Parti’ye katıldı
    9. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    10. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    11. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    12. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    13. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    14. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    15. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    16. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    17. 91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili..
    18. Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis..
    19. Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel..
    20. Bilek Güreşi şampiyonları belli oldu
    21. Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi..
    22. Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti
    23. Büyükşehir Amputede kötü gidişat..
    24. Cinsel organını gösteren futbolcuya 10..
    25. Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser..
    26. Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde..
    27. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    28. Ürkmezer, “Sorunları istişare..
    29. Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1..
    30. Fikret Orman'dan teknik direktör..
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı