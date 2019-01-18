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Katil Netanyahu şokta! Talebi kabul edilmedi

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili kararın seçimlerden sonraya ertelenmesi talebi İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit tarafından kabul edilmedi.

18 Ocak 2019 Cuma 11:50
Katil Netanyahu şokta! Talebi kabul edilmedi

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre Mandelblit, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun avukatına yazılı olarak verdiği cevapta, "Başbakanla alakalı soruşturmaların, erken seçimkararı alınmadan önce başladığını ve planlandığı şekilde devam ettiğini" belirtti.

Mandelblit, Netanyahu'ya hitaben, "Seninle alakalı konularda bu dönemde (seçim öncesi) karar alınmasına mani olmayacağım." ifadesini kullandı.

Mandelblit, Netanyahu'nun avukatının talebi üzerine gelecek hafta kendisiyle bir görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı bildirilmiş, İsrail basını erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

Netanyahu hakkındaki suçlamalar

Hakkındaki 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamındaki en az 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı, Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı ve kendisi ile ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlandığı" suçlamaları yöneltiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:50
  1. Netanyahu
  2. İsrail
  3. yolsuzluk

YORUM YAZ

  • AkınAkın8 dk önce
    Yahudiler dünyada niye bu kadar güçlü sorusunun cevabı başkalarına karşı dürüst olmassada kendi aralarında dürüst bir yahdi diğerini dolandırmıyor yolsuzluk yapamıyor, dön bir müslümanlara bak kimin eli kimin cebinde belli değil

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