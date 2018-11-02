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Siyonist Netanyahu'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Terör devleti İsrail'in siyonist Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı hakkında ilk kez konuştu. Netanyahu, yaşananların korkunç olduğunu belirterek "Bu sorunla düzgün bir şekilde ilgilenmeliyiz" dedi.

02 Kasım 2018 Cuma 14:19
Siyonist Netanyahu'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Siyonist terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı bir açıklama yaptı. Netanyahu, yaşananların korkunç olduğunu belirterek "Bu sorunla düzgün bir şekilde ilgilenmeliyiz" dedi.

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi adice"

Öte yandan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de, Tel Aviv’de katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Steinitz, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, "Kaşıkçı’nın öldürülmesi adice. Fakat İsrail’in daha önemli sorunu var. O da İran’la mücadelede Körfez ülkeleriyle ilişkimizi sağlamlaştırmak" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 14:19
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  2. İsrail
  3. suudi arabistan
  4. Netanyahu
  5. Cemal Kaşıkçı

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