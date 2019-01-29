Netanyahu Putin'in Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

KUDÜS (AA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'i kabul etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile Lavrentyev ve Verşinin'in görüşmesinde İran ve Suriye'deki durumun yanı sıra Tel Aviv ile Moskova arasındaki koordinasyon mekanizmasının güçlendirilmesi ele alındı.

Açıklamada ayrıca Rus yetkililerin İsrail'in ulusal güvenliğinin korunmasına ilişkin Moskova'nın verdiği taahhüdü yeniden dile getirdikleri ifade edildi.

İsrail ile Rusya ordusunun Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla iki ülke arasında 2015'te koordinasyon mekanizması kurulmuştu.

- İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları

İsrail ordusu, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının 17 Eylül'de Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığını, bu nedenle Rus uçağının füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.





