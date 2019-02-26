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Netanyahu Putin ile Suriye'deki İran varlığını görüşecek

26 Şubat 2019 Salı 23:24
Netanyahu Putin ile Suriye'deki İran varlığını görüşecek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yapacağı görüşmede İran'ın Suriye'deki varlığını ele alacaklarını söyledi.

Başbakanlık Basın Ofisinden paylaşılan görüntülü mesajında Netanyahu, Putin ile yapacağı görüşmede ana gündem maddesinin İran'ın Suriye'deki varlığı olacağını ifade etti.

İran'ın İsrail'i yok etmekle tehdit ettiğini belirten Netanyahu, "İran'ın Suriye'deki varlığına karşı gereken adımları atıyor, onların (İran) üslerine saldırılar düzenliyoruz. İran'ı Suriye'den çıkarıncaya kadar da bu adımları atmaya devam edeceğiz. Sınırımıza yakın bir yerde İran üssüne izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resmi ziyaret için bu gece Moskova'ya hareket etmesi ve yarın da Putin ile görüşmesi bekleniyor.

- Netanyahu'nun Moskova ziyareti ertelenmişti

İki liderin daha önce 21 Şubat'ta Moskova'da bir araya gelmesi planlanmış ancak Netanyahu'nun isteği doğrultusunda görüşme ertelenmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden ziyaretin ertelenmesine dair resmi açıklama yapılmazken, İsrail basını Netanyahu'nun 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde en yakın iki rakibi olarak gösterilen muhalif liderler Benny Gantz ile Yair Lapid arasındaki ittifak görüşmeleri nedeniyle Rusya ziyaretini ileri bir tarihe ertelediğini yazmıştı.

- Rusya-İsrail ilişkileri

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının 17 Eylül'de Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığını, bu nedenle Rus uçağının füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.



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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 23:24
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. Rusya
  4. Vladimir Putin

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