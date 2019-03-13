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"Netanyahu, önce elindeki kanı nasıl temizleyeceğini düşünsün"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Sayın Netanyahu, önce ellerindeki o masum insanların kanını nasıl sileceğini, nasıl temizleyeceğini bir düşünsün"- "Türkiye'nin dünya mazlumlarına lider olan Cumhurbaşkanına laf yetiştirmeye çalışacağına, önce kendi ülkesindeki Filistinli Müslümanlara zulüm etmekten vazgeçsin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bilinmelidir ki sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlumların lideridir"

13 Mart 2019 Çarşamba 21:58
"Netanyahu, önce elindeki kanı nasıl temizleyeceğini düşünsün"

SİNOP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin, "Sayın Netanyahu, önce ellerindeki o masum insanların kanını nasıl sileceğini, nasıl temizleyeceğini bir düşünsün." dedi.

Kurtulmuş, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen "Halk Buluşması" programında yaptığı konuşmada, bazı siyasi partilerin halen eski Türkiye özleminde olduklarını söyledi.

AK Parti'nin başından beri cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yönünde tavır aldığını anımsatan Kurtulmuş, bunu başarmayı da Allah'ın kendilerine nasip ettiğini dile getirdi.

Kurtulmuş, eski Türkiye özlemi duyanların amaçlarına ulaşamayacaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Size teminat veriyorum, millet cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği sürece, milletinin tarihiyle, kültüyle ilgisi olmayan, milletin camisinden geçmeyen, milletin çarşısında, pazarında dolaşmayan, milletin düğününde, derneğinde oynamayan, halay çekmeyen hiç kimse bu ülkenin cumhurbaşkanı seçilemeyecektir. Bunu bildikleri için muhalefete, 'bugün ne yapacaksınız?' deseniz, 'bize oy verin, eski sisteme geri dönelim' derler. Eski sistem nedir? 'Cumhurbaşkanını siz seçmeyin, kapalı kapılar ardından biz seçelim.' Ama artık Türkiye'yi yolundan geri çevirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye güçlendikçe, dünyanın her bölgesindeki mazlumlar dualarını artırırlar."

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza Filistin konusunda ağır hakaretler içeren cevaplar verdi. Sayın Netanyahu, önce ellerindeki o masum insanların kanını nasıl sileceğini, nasıl temizleyeceğini bir düşünsün. Türkiye'nin dünya mazlumlarına lider olan Cumhurbaşkanına laf yetiştirmeye çalışacağına, önce kendi ülkesindeki Filistinli Müslümanlara zulüm etmekten vazgeçsin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bilinmelidir ki sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlumların lideridir."

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü'nün projelerini de vatandaşlarla paylaşarak destek istedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 21:58
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözleri
  3. Sinop

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