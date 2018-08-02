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Netanyahu o ülkeye ziyaretini iptal etti

﻿İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi çevresindeki durum" nedeniyle gelecek hafta yapması planlanan Kolombiya ziyaretini iptal ettiği belirtildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:31
Netanyahu o ülkeye ziyaretini iptal etti

İsminin verilmesini istemeyen üst düzey bir İsrailli yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun 6 Ağustos'ta Güney Amerika ülkesi Kolombiya'ya gerçekleştireceği resmi ziyareti iptal ettiğini söyledi.

Açıklamayı yapan İsrailli yetkili, ziyaretin iptaline gerekçe olarak "Gazze çevresindeki durumu" gösterirken konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

"Haaretz" gazetesi ise söz konusu iptalin Hamas ile İsrail arasında uzun soluklu bir anlaşmaya varılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiği yönündeki haberlerin ardından gerçekleşmesine dikkati çekti. 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:31
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Kolombiya ziyareti
  3. Kolombiya
  4. Terör Devleti İsrail
  5. Siyonist İsrail

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