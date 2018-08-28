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İsrail Genel Sağlık Kurumu: Netanyahu'nun seçilmesi ihtimali halkı kel ediyor

İsrail basınında yer alan habere göre İsrail Genel Sağlık Kurumu, kellikte psikolojik faktörün etkili olduğunu ve Netanyahu'nun yeniden başkan seçilmesinin de psikolojik baskıyı artıran faktörlerden biri olduğunu belirterek örnek listede yer aldığını belirtti.

28 Ağustos 2018 Salı 14:05
İsrail Genel Sağlık Kurumu: Netanyahu'nun seçilmesi ihtimali halkı kel ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilme ihtimalinin halkta kelliğe neden olduğu ileri sürüldü.

"Israel HaYom" gazetesinin haberine göre, İsrail Genel Sağlık Kurumu’nun, İsrailliler arasında kellik oluşturabilecek nedenlerden birinin psikolojik baskı olduğunu, yakın akraba ölümü ya da Netanyahu'nun başbakan olarak yeniden seçilmesiyle bu durumu örneklendirdiği belirtildi.

Haberde, Genel Sağlık Kurumu’nun kelliğe neden olabilecek durumlara ilişkin hazırladığı listede, psikolojik baskının bu nedenlerden biri olabileceği ve ciddi saç dökülmesine yol açtığı belirtilerek, Netanyahu’nun yeniden başbakan seçilmesinin de psikolojik baskıyı artıran faktörlerden biri olarak örnek listesinde yer aldığı kaydedildi.

TARAFTARLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Netanyahu’nun seçilmesinin kelliğe neden olan psikolojik baskı faktörleri arasında yer alması, Netanyahu tarafları arasında tepkiye neden oldu.

Netanyahu taraftarlarının protesto etmesi üzerine Genel Sağlık Kurumu, Netanyahu’nun adını faktörler arasından çıkararak listeyi yeniden düzenledi ve taraftarlarından özür diledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı’na bağlı Genel Sağlık Kurumu, sosyal sigortalı vatandaşlara, tanı, danışmanlık, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:05
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Israel HaYom

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