0553 313 94 23

"Netanyahu İsrail'deki erken seçimleri iptal etmeyi düşünüyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, liderlerinin 17 Eylül'deki erken seçimlerin iptal edilmesine yönelik öneriyi değerlendirdiğini duyurdu

25 Haziran 2019 Salı 21:48
"Netanyahu İsrail'deki erken seçimleri iptal etmeyi düşünüyor"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkede eylül ayında yapılacak erken seçimleri iptal etmeyi düşündüğü belirtildi.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan "sürpriz" açıklamada, İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'in ortaya attığı erken seçimlerin iptal edilmesi önerisini Başbakan'ın değerlendirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Edelstein'in önerisini ciddi bir şekilde düşünüyor ve bu teklifi gelecek günlerde gözden geçirecek." ifadesi kullanıldı.

Likud'un açıklamasına eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı tepki gösterdi.

- "Netanyahu seçimleri kaybedeceğini anladı"

Mavi-Beyaz'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adım Netanyahu'nun hükümet kurmaktaki başarısızlığını halka unutturmaya yönelik bir çaba olarak nitelendirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu seçimleri kaybedeceğini anladı ve sihirli çözüm peşinde. Seçimlere gideceğiz ve Benny Gantz İsrail'in bir sonraki Başbakanı olacak."

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda pazar günü yayımlanan haberde, Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın, birlik hükümeti kurmak amacıyla 17 Eylül'de düzenlenecek erken seçimlerin iptali için mecliste oylama yapılmasını planladığı iddia edilmişti.

Bu iddia, Mavi-Beyaz İttifakı tarafından yalanlanırken, adı açıklanmayan Likud'dan bir yetkili İsrail basınına verdiği demeçte seçimlerin iptalinin gündeme geldiğine ilişkin bilgi sahibi olmadığını dile getirmişti.

- Sağ partilerden Netanyahu'ya destek

Likud'un açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği sağ partilerden "Şas", "Yahudi Birleşik Tevrat", "Kulanu" ve "Birleşik Sağ Partisi"nden eylül ayındaki erken seçimlerin iptaline destek açıklaması geldi.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğini yürüttüğü "İsrail Evimiz Partisi"den ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail yasaları gereği seçimin iptali için 120 sandalyeli mecliste yapılacak oylamada 80 milletvekilinin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşamayan Netanyahu'nun seçimin iptali için oylama yapılarsa meclisteki 80 milletvekilinin nasıl desteğini alacağı ise merak konusu.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısına ulaşamadığı erken seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevi Netanyahu'ya verilmiş, ancak Liberman'ın Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek tasarının meclisten geçmesini koalisyona katılmak için şart koşması üzerine hükümet kurulamıştı.

Bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamanın ardından meclis feshedilerek 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 21:48
  1. Binyamin Netanyahu
  2. İsrail
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çipras'tan Başkan Erdoğan'a küstah cevap
    1. Çipras'tan Başkan Erdoğan'a küstah cevap
    2. Ukrayna AKPM'deki çalışmalarını askıya..
    3. Trump'tan "İran konusunda çıkış..
    4. Erzurum'da tarihi ev yandı
    5. Zarif'ten "Bolton savaş komplosu..
    6. Bahreyn'deki çalıştay Tel Aviv'de..
    7. Yürek burkan çağrı: Cumhurbaşkanım..
    8. Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı..
    9. İran’dan ABD’ye uyarı:” Tacizler devam..
    10. Irak'tan İngiltere'ye "bölgedeki..
    11. Sivas'ta itfaiyeden yılan operasyonu
    12. Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ..
    13. Akıncı Üssü davası
    14. Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde..
    15. Manuş Baba kimdir? Manuş baba'nın..
    16. İbne sevici solak medya duyurdu:..
    17. THY'nin ilk Dreamliner uçağının adı ne..
    18. Çipras’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    19. Wimbledon'da Başak Eraydın tur atladı
    20. Ruhani'den "nükleer anlaşmayı yeniden..
    21. Zarfın içinden çıkan maddenin şarbon..
    22. Kamerun galibiyetle başladı
    23. Emekli ve memura Temmuz zammı ne kadar..
    24. Fethiye’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
    25. Kuşadası’nda 18’i çocuk 38 kaçak..
    26. Eskişehirspor'a puan silme cezası..
    27. Jandarmadan kaçak içki uygulamasında 6..
    28. Bedelli askerlik başvurular ne zaman..
    29. KKTC’de çöp eve belediye..
    30. Beşiktaş'ta Sead Halilagic ile yollar..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı