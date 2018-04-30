Netanyahu İran'la ilgili konuşacak

Tel Aviv'deki Kirya askeri üssünde konuşma yapacak İsrail liderinin, dün gece Suriye'de yine İranlıların üslendiği bir üssü vurduklarına dair iddiaları değil, İran'la nükleer anlaşmayı ele alacağı belirtildi.

Netanyahu, bu gelişmeler öncesinde, CIA Direktörü iken ABD Dışişleri Bakanı atanan Mike Pompeo'yu ağırlamıştı.