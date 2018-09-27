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Netanyahu ipleri kopardı! Eyleme geçiyoruz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu konuşmasında İran'a yüklendi. Netanyahu, İran'a karşı eyleme geçeceklerini söyledi.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:55
Netanyahu ipleri kopardı! Eyleme geçiyoruz

BM Genel Kurulu konuşmasını bu yıl da İran karşıtı kampanyaya çeviren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' dedi. Yine elinde fotoğraflarla Tahran'da gizli nükleer tesis iddiasında bulundu.

BM kürüsünden dünya liderlerine hitaben konuşmasını İran'a adayan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmiş olduğu İran'la nükleer anlaşmaya başından beri bir tek İsrail'in açıkça karşı çıktığını belirtti.
Anlaşmanın İsrail'in geleceğini ve hayatta kalmasını tehdit ettiğini öne süren Netanyahu ''Karşı çıktık, çünkü İran'ın nükleer silah istemediği gibi temel bir yalana dayanıyordu'' dedi.

Bunun bir yalan olduğunu bu yıl İsrail'in Tahran'daki gizli nükleer arşive operasyonla ele geçirdiği belgelerle ilgili yaptığı sunumla ortaya koyduğunu savunan Netanyahu, gizli nükleer arşivle ilgili rapor yayımlamalarına rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun eyleme geçmemesini eleştirdi.

ŞOK İDDİA

''Şimdi söyleyeceklerim daha önce kamuoyuyla paylaşılmadı'' diye devam eden İsrail Başbakanı ''İran'ın Tahran'da bir başka gizli tesisi daha olduğunu ilk kez açıklıyorum'' dedi.

''İşte Tahran'daki masum gözüken tesis'' diye bir fotoğraf çıkaran Netanyahu, tesisin bulunduğu sokağın adını da söyledi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:55
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