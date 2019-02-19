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Teröristbaşı Netanyahu ile Putin'den 'Suriye' görüşmesi!

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da Suriye'yi görüşecek.

19 Şubat 2019 Salı 17:47
Teröristbaşı Netanyahu ile Putin'den 'Suriye' görüşmesi!

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da Suriye'yi görüşecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider 21 Şubat günü Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek.

Görüşmede teröristbaşı Netanyahu ve Putin'in başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'daki son durumu ele alacağı kaydedildi.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:47
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Vladimir Putin
  3. Kremlin
  4. Rusya
  5. Terör devleti İsrail
  6. Moskova

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  • DavutDavut1 sa önce
    Putin, kanıbozuk netanyahuyla ne konuşacak, muhatap alması bile büyük hata

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