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Netanyahu ile Pompeo görüştü

Brüksel'deki görüşmede, İran ve bölgesel gelişmeler ele alındı

04 Aralık 2018 Salı 02:03
Netanyahu ile Pompeo görüştü

BRÜKSEL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran ve bölgesel gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'de bulunan Pompeo, Netanyahu ile görüştü.

Açıklamada, Netanyahu'nun görüşmenin başlangıcında Pompeo'ya "Sizinle, İran'ın Suriye, Irak, Lübnan ve diğer yerlerdeki saldırgan tutumunu nasıl beraber durdurabileceğimizi görüşmek istiyorum." dediği belirtildi.

Ayrıca, açıklamaya göre, Netanyahu muhatabı ile bölgesel diğer gelişmeleri de değerlendirdi.

Öte yandan, İsrail basını, daha önce kamuoyuna duyurulmayan görüşmede İsrail gizli servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in de hazır bulunduğunu aktardı.

- Pompeo'dan "İsrail'in güvenliği" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pompeo'nun görüşmede "İsrail'in güvenliği konusundaki kararlılığını" aktardığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Bakan Pompeo, Netanyahu'ya "ABD'nin İran rejiminden kaynaklanan tehditlerle mücadele etme konusundaki azmini" vurguladı.

Görüşmenin İsrail polisinin, Netanyahu ve eşinin rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanması için tavsiye kararı çıkarmasından bir gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yerel medyaya konuşan İsrail Başbakanlık yetkilileri ise söz konusu gelişme ile Pompeo görüşmesi arasında bir ilişki bulunmadığını iddia etti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 02:03
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  2. Netanyahu
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