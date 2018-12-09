THY- Euroleague
0553 313 94 23

Netanyahu Hizbullah dışında başka cephe açmak istemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud’un bakanlarıyla düzenlediği toplantıda, İsrail’in İran ve Hizbullah’a karşı operasyon başlattığı bir zamanda Filistinlilerle de ayrı bir cephe açılmasını istemediğini söyledi

09 Aralık 2018 Pazar 18:20
Netanyahu Hizbullah dışında başka cephe açmak istemiyor

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde İran ve Hizbullah’a karşı operasyon başlattığı bir sırada Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilerle herhangi bir savaşın çıkmasını istemediğini açıkladı.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine göre, Netanyahu, partisi Likud’un bakanlarıyla düzenlediği toplantıda, İsrail’in İran ve Hizbullah’a karşı operasyon başlattığı bir zamanda Filistinlilerle de ayrı bir cephe açılmasını istemediğini söyledi.

Netanyahu, İsrail ordusunun Hizbullah’ın tünellerini keşfetmek için çalıştığını belirterek, “Ordu, kuzey sınırlarında büyük bir tehdit teşkil eden Hizbullah’ın tünellerini bir bir keşfetmek ve yok etmek için çalışıyor.” dedi.

İsrail’in ayrıca İran’ı Suriye’den çıkarmaya, Hizbullah’ın da güdümlü füzelerini yok etmeye çalıştığına dikkat çeken Netanyahu, ülkesinin uluslararası toplum nezdinde de Hizbullah’ı mahkum etmeye ve İran’a yönelik ambargonun daha da ağırlaştırılması için diplomatik çaba gösterdiğini vurguladı.

Netanyahu, halihazırdaki durumun İsrail’i Filistinlilerle de ayrı bir cephe açmamaya sevk ettiğinin altını çizerek, “Ancak mecbur kalırsak buna hazırız. Gazze’ye beklenenden daha büyük bir askeri operasyon yaparız. Biz buna hazırlanmak için vakti değerlendirdik. Güvenlik kabinesi de tüm ayrıntılara haiz.” diye konuştu.

Netanyahu ayrıca, dün İsrail ordusunun keşfettiğini iddia ettiği ikinci Hizbullah tüneli meselesine bir kez daha değinerek, tünelin Lübnan sınırının altından İsrail bölgelerine uzandığı ve bir saldırı tüneli olduğunu belirtti.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınır hattında başlatılan Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah’a ait yeni bir tünelin keşfedildiğini iddia edilmişti.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 18:20
  1. Filistin
  2. Hizbullah
  3. iran
  4. İsrail
  5. Kuzey Kalkanı
  6. Lübnan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır
    1. Kasımpaşa, Kayserispor maçına hazır
    2. Çocuğunuz konuşmadan önce yürüyorsa…
    3. Bursa'da 80 yaşındaki kişi eşini..
    4. Crohn hastalığı belirtileri nelerdir?
    5. Çin-ABD gerilimi büyüyor! Büyükelçi..
    6. VakıfBank'ta dünya şampiyonluğu sevinci
    7. Cilt maskeleri gerçekten fayda..
    8. Anne-baba-çocuk iletişiminin artması..
    9. Netanyahu'nun Hizbullah korkusu! Başka..
    10. Oturarak Voleybol Türkiye Kupası
    11. Fransa'dan Trump'a çok sert uyarı!
    12. Esenler Otogardan İstanbul yeni..
    13. MHP'de 152 belediye başkan adayı daha..
    14. Havuç göze şifa oluyor
    15. Maçın ardından
    16. Almanya iç istihbaratı DİTİB'i..
    17. Sudan'da uçak kazası: 7 ölü
    18. GÜNCELLEME 2- Balkondan düşen dansçı..
    19. Maçın ardından
    20. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe