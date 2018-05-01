Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Netanyahu çok uğraştı, Putin'i ikna edemedi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün akşam dünyaya sergilediği İran’ın gizli nükleer silah dosyasını tatmin edici kanıt olarak görmediği belirtildi.

01 Mayıs 2018 Salı 12:46
Netanyahu çok uğraştı, Putin'i ikna edemedi!

İsrail istihbaratının topladığı gizli belgeleri gösterdikten sonra Putin’i telefonla arayan İsrail Başbakanı, İran’ın beş yıl önce imzalanan P5+1 anlaşmasını kaba bir şekilde çiğnediğini anlattı. Ancak Putin’in bu sunumu yeterince ikna edici bulmadığı ortaya çıktı.

Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi hakkında açıklama yapan Kremlin Sarayı, Putin’in İsrail Başbakanına söylediklerini şu şekilde aktardı:

''Rusya'nın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşü değişmemiştir. Dünya güvenliği bakımından birinci derece önem taşıyan  bu anlaşmaya tüm ilgili taraflar riayet etmeli''

Putin'in aşrıca İsrail Başbakanına hem İran nükleer anlaşması, hem de Suriye’deki son gelişmeleri görüşmek için yakında göze göz görüşme teklif ettiği de aktarıldı.

Putin'in, Netanyahu’nun dün akşam dünyaya sergilediği İran’ın gizli nükleer silah dosyasını tatmin edici kanıt olarak görmediği belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:46
  1. Putin
  2. Netanyahu
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hem Şahan'ı hem Cem Yılmazı reddetti!
    1. Hem Şahan'ı hem Cem Yılmazı reddetti!
    2. Sahile vurdu görenler gözlerine..
    3. SP'de istifa! 'Erdoğan'a destek..
    4. Netanyahu çok uğraştı, Putin'i ikna..
    5. Asıl çılgın proje bu! Türkiye..
    6. Yangından 4 kişilik aileyi tek başına..
    7. Bahçeli'den CHP açıklaması! 'Sabırları..
    8. Artvin'de korku dolu anlar! Boğa..
    9. 24 Haziran için ilk adaylık başvurusu..
    10. KİPTAŞ’ın ucuz ev hamlesi sürecek
    11. Kamalak’tan polise suç duyurusu
    12. Elon Musk'a ağır darbe! Görevden..
    13. Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı,..
    14. ABD Suriye’de kaybetti! Dengesi fena..
    15. Emniyet açıkladı: Çok sayıda gözaltı var
    16. 12 milyon konut sahibi heyecanlı! İmar..
    17. Takımda kalıyor mu? Fenerbahçe'den..
    18. Bekir Coşkun'dan skandal 1 Mayıs..
    19. Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi
    20. Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!