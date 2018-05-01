Netanyahu çok uğraştı, Putin'i ikna edemedi!

İsrail istihbaratının topladığı gizli belgeleri gösterdikten sonra Putin’i telefonla arayan İsrail Başbakanı, İran’ın beş yıl önce imzalanan P5+1 anlaşmasını kaba bir şekilde çiğnediğini anlattı. Ancak Putin’in bu sunumu yeterince ikna edici bulmadığı ortaya çıktı.

Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi hakkında açıklama yapan Kremlin Sarayı, Putin’in İsrail Başbakanına söylediklerini şu şekilde aktardı:

''Rusya'nın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşü değişmemiştir. Dünya güvenliği bakımından birinci derece önem taşıyan bu anlaşmaya tüm ilgili taraflar riayet etmeli''

Putin'in aşrıca İsrail Başbakanına hem İran nükleer anlaşması, hem de Suriye’deki son gelişmeleri görüşmek için yakında göze göz görüşme teklif ettiği de aktarıldı.

Putin'in, Netanyahu’nun dün akşam dünyaya sergilediği İran’ın gizli nükleer silah dosyasını tatmin edici kanıt olarak görmediği belirtildi.