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Seçim 2019 Sayfası

"Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor"- "Uluslararası toplumun, Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir"- "Netanyahu'nun temsil ettiği işgalcilik, uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir"

07 Nisan 2019 Pazar 10:18
"Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'ya yönelik beyanının, açık bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını bildirdi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Batı Şeria'ya yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan Netanyahu'nun, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürdüğünü ve provokasyon yapmaya devam ettiğini belirten Çelik, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor. Netanyahu'yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netanyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslararası toplum kendi değerlerini, Netanyahu'nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır."

- "Netanyahu’nun temsil ettiği işgalcilik..."

Çelik, işgalciliği teşvik edenlerin bunun sonuçlarını iyi düşünmeleri gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

" Ortadoğu başta olmak üzere, tüm dünyanın tam bir kaosa sürüklenmesidir bunun sonu. Netanyahu’nun temsil ettiği işgalcilik, uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir. Uluslararası toplumun, Netanyahu'nun çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netanyahu’nun tutumu, 'uluslararası toplum'un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır."



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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 10:18
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. Batı Şeria'ya yönelik ifadeler
  3. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  4. Twitter

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