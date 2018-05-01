Netanyahu: Bölgedeki kuralları değiştirecek olan İran

CNN'e konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni ele geçirilen belgeleri incelemek için uzman gönderecek ABD, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de davet ilettiğini söyledi.

Netanyahu, ''Ele geçirdiğimiz dramatik bulguları mümkün olan en fazla insanın duymasının önemli olduğunu düşündüm. Nükleer anlaşma dikkatli bir şekilde yeniden gözden geçirilmeli. Trump'ın yargısına güveniyorum. Doğru olanı yapacak'' dedi.

"İsrail, İran'a karşı savaşa girmeye hazır mı?" sorusuna ise Netanyahu, "İsrail, İran'la savaşmak istemiyor. Kimse savaş gibi bir şey istemiyor. Bölgedeki kuralları değiştirecek olan İran" cevabını verdi.

Netanyahu Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye ulaştığını söylemiş, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmadan çekilmek istediğini defalarca dile getirmişti. Buna karşılık anlaşmaya imza atan ülkelerden biri olan Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini savunmuştu.

İran ise, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ciddi sonuçları olacağını açıklamış, nükleer faaliyetlerin yeniden başlatılabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters