0553 313 94 23

Netanyahu baskı yaptı! Ağlama Duvarı genişletiliyor

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla kadın ve erkek Yahudilerin Ağlama Duvarı dediği Burak Duvarı’ndaki ortak ibadet sahasını genişletme kararı aldığı belirtildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:40
Netanyahu baskı yaptı! Ağlama Duvarı genişletiliyor

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin Mescid-i Aksa’nın güney batı duvarı olan Burak Duvarı’nda (Ağlama Duvarı) kadın ve erkek Yahudilerin birlikte ibadet ettiği alanı genişletme kararı aldığı bildirildi.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Kudüs Belediyesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun baskısıyla kadın ve erkek Yahudilerin Burak Duvarı’ndaki ortak ibadet sahasını genişletme kararı aldığı belirtildi.

DİNDAR YAHUDİLER KARŞI ÇIKIYOR

Haberde, söz konusu genişletme planının özel bir yönetmelik çerçevesinde onaylandığı belirtilerek, belediyenin planı bu ay başında tartışmaya açtığı ve bir hafta önce planı onayladığına dikkat çekildi.

Kadın ve erkek Yahudilerin ayrı ayrı ibadet ettiği Burak Duvarı’ndaki karma ibadet alanına ise dindar Yahudiler karşı çıkıyor.

Öte yandan, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi de Ağlama Duvarı alanının İslami vakıf olduğu ve Mescid-i Aksa’nın bir parçası olduğunu vurgulayarak, söz konusu alanın İsrail tarafından kontrol edilmesini reddediyor.

İsrail hükümeti birkaç yıl önce reformist Yahudiler için Burak Duvarı’nda, muhafazakâr Yahudilerin aksine kadın ve erkeklerin ortak ibadet edecekleri bir alan açtı.

BURAK (AĞLAMA) DUVARI

Müslümanlara göre, Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Burak Duvarı, Hazreti Muhammed'in İsra ve Mirac gecesi Burak adlı bineğini bağladığı yer olarak kabul ediliyor.

Burak Duvarı'nı "Ağlama Duvarı" olarak isimlendiren Yahudiler ise buranın sözde yıkılan ve Mescid-i Aksa'nın üzerinde bulunduğu alana yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledikleri Süleyman Mabedi'nin tek kalıntısı olduğunu öne sürüyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakkı olduğunu savunuyor.

UNESCO Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 2016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve tasarı, 6'ya karşılık 24 oyla kabul edilmişti. İsrail’in tepkiyle karşıladığı karar için Fransa çekimser oy kullanırken, ABD, Almanya ve İngiltere "hayır" oyu kullanan ülkeler arasında yer almıştı. Karar daha sonra UNESCO Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:40
  1. Kudüs Belediyesi
  2. Mescid-i Aksa
  3. Burak Duvarı
  4. Ağlama Duvarı
  5. Haaretz gazetesi
  6. Binyamin Netanyahu
  7. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi
  8. reformist Yahudiler
  9. Hazreti Muhammed
  10. Mirac gecesi
  11. Süleyman Mabedi
  12. Kıble Mescidi
  13. Kubbetu's Sahra Camisi
  14. Mescid-i Aksa Külliyesi
  15. Harem-i Şerif
  16. UNESCO Dışişleri Komisyonu
  17. Fransa
  18. ABD
  19. Almanya
  20. İngiltere
  21. UNESCO Yürütme Kurulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'NİN ORADA İŞİ YOK"
    1. Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'NİN..
    2. MHP Genel Merkezi'nde polis memuru..
    3. MİT ve Emniyet, her yerde onları..
    4. Fransa'da kritik görüşme gerçekleşti!
    5. İran'ın ABD'ye açtığı 'nükleer..
    6. Görenlere gözlerine inanamadı! 'Pes'..
    7. Cesedi balkon demirlerinde asılı..
    8. Frey ve Reyes'in ne kadar alacakları..
    9. Konya Ereğli 334 konut başvuruları
    10. ABD Büyükelçiliğine saldırıda sıcak..
    11. Beykoz Riva'da orman yangını!
    12. Lunaparkta korkunç olay! 1 gün sonra..
    13. Samsun TOKİ evleri başvurusu fiyatları
    14. Rusya'dan son dakika duyurusu: ABD..
    15. Netanyahu baskı yaptı! Ağlama Duvarı..
    16. Almanya’dan flaş Türkiye açıklaması!
    17. Karadeniz'de bir ilk! Araplar satın aldı
    18. ABD'de Kurban Bayramı 'Diriliş..
    19. Avrupa Birliği'nden Arakan açıklaması:..
    20. ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk