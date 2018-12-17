Netanyahu: Arap ülkeleriyle Filistinsiz normalleşme devam ediyor

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini açıkladı.



İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam Dışişleri Bakanlığı'nda İsrailli diplomatlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, “Halihazırda olan şudur, biz Arap dünyasıyla bir normalleşme süreci içindeyiz ve bu süreç Filistinlilerle de herhangi diplomasi yürütmeden gelişiyor.” dedi.



İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993’te yapılan Oslo Anlaşması’nı eleştiren Netanyahu, “Filistinlilerle varılan bir gelişmenin Arap dünyasıyla ilişkilerimize kapı aralaması bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. Ardından gelen İntifada terörü yaklaşık 2 bin insanımızın canına mal oldu ve bu umudu yok etti.” ifadelerini kullandı.



Netanyahu, Arap ülkelerinin güçlü devletlerle bağ kurma arayışında olduğunu vurgulayarak, “Filistinlilerin herhangi bir müdahalesi olmaksızın bugün normalleşmeyi yürütüyoruz. Bu daha güçlü, çünkü Filistinlilerin kaprislerine dayanmıyor. Arap ülkeleri, güçlülerle bağ kurma arayışında. Bizim de gücümüz bu bağın kurulmasında bize yardım ediyor.” şeklinde konuştu.



Arap ülkeleriyle olan bağlarının Filistinlilerle de normalleşmeyi beraberinde getireceğini iddia eden Netanyahu, Arap dünyasının teknolojiye, yeniliklere muhtaç olduğunu ve İsrail şirketleriyle Arap ülkeleri arasında gelişen bir bağ olduğuna dikkati çekti.



Ekim ayında bir Körfez ülkesi Umman’a ilk defa resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesi ile ilişkilerinin giderek geliştiğini ifade ettiği “diğer” Arap ülkelerinin isimlerini her defasında açıklamaktan kaçınıyor.



Filistinliler, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan ve Filistinlilerin geri dönüş hakkına bir çözüm bulunmadan, Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir normalleşmenin gerçekleşmesini reddediyor.



- İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma



Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.



İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.



İsrail Başbakanı Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.



BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.



İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.



Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.



İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.



Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.