0553 313 94 23

Netanyahu aleyhindeki iddianamenin sunulması bekleniyor

28 Şubat 2019 Perşembe 03:34
Netanyahu aleyhindeki iddianamenin sunulması bekleniyor

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 yolsuzluk suçlamasıyla ilgili iddianameyi bugün sunmasının beklendiği bildirildi.

Aralarında İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) da bulunduğu yerel basında yer alan haberlerde, Mandelblit'in iddianamede, Netanyahu'ya rüşvet almak başta olmak üzere çeşitli suçlar isnat edeceği kaydedildi. Haberlerde, iddianamenin son şekli mahkemeye sunulmadan önce Netanyahu'nun ifadesinin alınacağı belirtildi.

Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, basında yer alan bu haberlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan'a isnat edilen rüşvet suçlamasını "saçma" olarak nitelendirdi.

Yerel basında, Mandelblit'in Netanyahu aleyhindeki iddianameyi sunma planının, 9 Nisan'da yapılması beklenen seçimleri net bir şekilde etkileyeceği vurgulandı.

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddiasıyla Netanyahu hakkında dört ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, Almanya'dan denizaltı satın almakla suçlandığı 3000 numaralı dosyada Netanyahu'yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle başsavcılığa göndermişti.

Netanyahu'nun avukatları ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş ancak Mandelblit, Başbakan hakkındaki soruşturmaya ilişkin kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.

İsrail Başbakanı, 4000 dosya numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, kendisi ve ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

Netanyahu 1000 numaralı dosyada, 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti almakla, 2000 numaralı dosyada ise Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yapmakla itham ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 03:34
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Kudüs
  3. Yolsuzluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu aleyhindeki iddianamenin sunulması bekleniyor
    1. Netanyahu aleyhindeki iddianamenin..
    2. İzmir’de seyir halindeki araca pompalı..
    3. Sudan YEE’de "Tarih Sayfası..
    4. AK Parti Ümraniye Belediye Başkan..
    5. Selçuklu hükümdarı Keykavus kimdir?..
    6. Mesut Özil yıldızlaştı, Arsenal fark..
    7. (ÖZET) Real Madrid Barcelona El..
    8. Arap ülkelerinden Mısır'a taziye
    9. Diriliş Ertuğrul 138. yeni bölüm..
    10. FETÖ'nün ABD'deki iki üniversitesinin..
    11. Kar yağışı İstanbul’un yüksek..
    12. Kırıkkale’de 60 polisle kumar..
    13. Trump'a eski avukatından ağır..
    14. O mahallede oturanların hayatı..
    15. Meteorolojiden 'kar yağışı' ve..
    16. Pekyatırmacı’dan esnaf ziyareti
    17. Akşehir Belediyesi'ne bir ödül daha
    18. Azmi Ekinci’den ‘işler kolaylaşacak’..
    19. “Sokak” operasyonlarında 27 kg..
    20. Şişli’de maaşlarını alamayan işçiler..
    21. ‘Netanyahu'nun günleri sayılı olabilir!’
    22. Medeniyet okulu projesinde yarışma..
    23. Altındağ Belediyesi'nden rekor açılış
    24. "Hizmete, bekaya dikkat ederek oyunuzu..
    25. El ve ayakların çok üşümesine dikkat!..
    26. Bursa'da "Küllerin Arasından" oyunu..
    27. Tren kazasında ‘darbeci Sisi’ ayrıntısı!
    28. İstanbul’da dolu etkili oluyor
    29. Putin ve Netenyahu anlaştı: Yabancı..
    30. Tekerlekli sandalyedeki engellinin..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    Pakistan ve Hindistan geriliminde ülkeler tarafını seçti
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na tokat gibi sözler
    Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na tokat gibi sözler