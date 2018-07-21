Netanyahu ağzından kaçırdı, dünya medyası görmedi: 'İran rejimi tanrının dileğiyle yok olacak'

yeniakit.com.tr İsrailli Kan TV takriben 2 hafta önce çekilmiş terör devletinin başbakanı Netanyahu’nun bir konuşmasını yayınladı.

“İRAN REJİMİ TANRININ DİLEĞİYLE YOK OLACAK”

Kendilerine gelen tepkileri derhal “antisemitizm” ve “holokost yaşayıp mağdur olduk” edebiyatıyla bastırarak her tür cürümlerini örtmeye çalışan Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu, konuşmasında İran rejimine sözü getirdiği sırada dinleyicilerden biri “tanrının dilemesiyle yok olacak” ifadeleriyle sözünü kesti.

Bunun üzerine Netanyahu da onun bu “duasına” iştirak etti. Türkiye’yi terörü desteklemek, terör üyelerine ev sahipliği yapmak, verilen sözleri tutmamak gibi türlü sorunlara muhatap eden devletlere karşı tepki verdiği için, devamlı “saldırgan” dış politika yürütmek gibi suçlamalarla karalamaya kalkan dünya basınında Netanyahu’nun bu kadar açıktan ifadelerinin yer almaması dikkat çekti. İş Türkiye’ye gelince memleketin bir köşesinde bir kadın vatandaşın yaşadığı saldırıyı bile derhal “Türkiye’deki mevcut idare zamanı kadına şiddet tablosu” olarak lanse etmeye kalkan pek çok Batılı/yerli “gazetecinin”, böyle açıktan açığa “yok olmaktan”, “yok etmekten” bahseden bir başbakan için doğru düzgün seslerinin duyulmaması da ikiyüzlülük ve samimiyetsizlik olarak telakki edildi.

“AMERİKA’YI İYİ BİLİRİM, KOLAYLIKLAYÖNLENDİRİLEBİLİR”

Netanyahu’nun bu tip konuşmaları açıkça yapmakta pek de çekinmediği görülmektedir. Onun daha evvel bir ev ortamında yaptığı konuşmanın video kaydı da internete düşmüş ve orada Filistin’i ele geçirmelerine dünyanın tepki vermeyeceğini, Clinton idaresinin son derece Filistin yanlısı olduğunu ancak ne Clinton ne de Amerika ile çatışmaktan çekinmediğini söylemişti. Esas çarpıcı bir ifadesi ise, “Amerika’yı iyi bilirim. Amerika doğru noktaya kolaylıkla yönlendirilebilecek bir şeydir. Yolumuza çıkmayacaklar” demesiydi.

Kaynak: Yeniakit.com.tr