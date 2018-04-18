Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği için tarih verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin birkaç hafta içinde açılacağını söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:35
Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği için tarih verdi

Terör devletiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kudüs’teki İsrail Dışişleri Bakanlığındaki bir törende yaptığı konuşmada, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin birkaç hafta içinde açılacağını bununla birlikte, farklı ülkelere ait pek çok diğer Büyükelçiliğin de Kudüs’e taşınacağını söyledi.

Netanyahu, “Uluslararası ilişkilerimiz, dışişleri bakanlığımız tarafından inşa ediliyor onlara müteşekkirim. Bununla birlikte, yurt dışındaki İsrail diplomatlarının güvenliklerini sağlamak içinde sürekli çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşıması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:35
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Kudüs
  3. ABD
  4. Türkiye Rus Büyükelçiği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orduya genç asker çekmek için eve gitme izni getirecekler
    1. Orduya genç asker çekmek için eve..
    2. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    3. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    4. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    5. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    6. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    7. İran'da yabancı mesajlaşma..
    8. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    9. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    10. Devler devletlere karşı birleşti
    11. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    12. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    13. Kritik zirve sona erdi!
    14. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    15. Çocuklar kahve içmeli mi?
    16. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    17. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    18. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    19. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    20. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!