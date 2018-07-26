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Nestle Kit Kat davasını kaybetti!

Nestle, sahip olduğu çikolatası Kit Kat’ın şeklinin kendisine ait olduğunu öne sürdüğü davayı kaybetti. Cadbury, Milka, Oreo, Toblerone ve Cadbury marka çikolataların sahibi olan Mondelez firmasıyla Nestle arasındaki rekabetten dolayı açılan dava, her iki şirketin de dört parmak şeklinde olan çikolatasından kaynaklanıyordu

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:48
Nestle Kit Kat davasını kaybetti!

Nestle, sahip olduğu çikolatası Kit Kat’ın şeklinin kendisine ait olduğunu öne sürdüğü davayı kaybetti. 16 yıl gibi uzun bir süredir devam eden davanın sonucu, firma tüm AB ülkelerinde tanınmadığı için başarısız sonuçlandı.

İHA'nın haberine göre, Cadbury, Milka, Oreo, Toblerone ve Cadbury marka çikolataların sahibi olan Mondelez firmasıyla Nestle arasındaki rekabetten dolayı açılan dava, her iki şirketin de dört parmak şeklinde olan çikolatasından kaynaklanıyor. Bu iki çikolata 65 yıl boyunca piyasada beraber bulunsa da Nestle, 2002 yılında bu şeklin telif hakkını almak için başvuru yaptı. Avrupa Birliği 4 yıl sonunda Nestle'ye telif haklarını verse de Mondelez karara itiraz etti. Daha sonra temyiz üzerine temyiz davalarıyla iki marka arasındaki telif hakkı mücadelesi devam etti.

2016 yılında bir alt mahkeme Nestle'nin her AB ülkesinde tanınır olduğunu kanıtlamasını istedi, ancak Belçika, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz'den bir kanıt elde edilemedi. Bu hükme bütün taraflar karşı çıktı. En son olarak AB'nin üst düzey mahkemesi AB'nin sadece bir kısmında bir ürünün tanınır olmasının değil, birliğin bütün piyasaları için bunun gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bu sebeple Kit Kat AB çapında telif hakkı talebini kaybetti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:48
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