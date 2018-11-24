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Nesrullah Tanğlay kimdir? Nesrullah Tanğlay AK Pati Bitlis belediye başkan adayı oldu

Nesrullah Tanğlay AK Parti Bitlis belediye başkan adayı oldu. Peki Nesrullah Tanğlay kimdir? Nesrullah nereli ve kaç yaşında?

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:21
Nesrullah Tanğlay kimdir? Nesrullah Tanğlay AK Pati Bitlis belediye başkan adayı oldu

Nesrullah Tanğlay AK Parti Bitlis belediye başkan adayı oldu. Peki Nesrullah Tanğlay kimdir? Nesrullah nereli ve kaç yaşında?

Nesrullah Tanğlay kimdir?

 

1975 yılında Bitlis Merkez'de dünyaya geldi. Öğrenimini Bitlis'te tamamlayan Tanğlay 1996 yılından itibaren esnaf olarak çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuğu bulunmaktadı. 

Siyasi hayatına 2009'da AK Parti Bitlis Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesiyle başlayan Nesrullah Tanğlay 2009 kongresinde il sosyal işler ve il yerel yönetimler başkanlığına getirildi. 2012'de ise AK Parti Bitli Merkez İlçe başkanlığına seçilmiştir.

 

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:21
  1. Bitlis
  2. Nesrullah Tanğlay kimdir?

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