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Nesrin Obalı kimdir? Nesrin Obalı öldü mü?

Arabesk sanatçısı Nesrin Obalı hayatını kaybetti. Nesrin Obalı’nın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Nesrin Obalı için arabesk müziğin beste fabrikatörü olarak adlandırılıyordu. Nesrin Obalı kimdir? Nesrin Obalı nerede toprağa verilecek?

05 Şubat 2019 Salı 12:48
Nesrin Obalı kimdir? Nesrin Obalı öldü mü?

Arabesk sanatçısı Nesrin Obalı hayatını kaybetti. Nesrin Obalı’nın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Nesrin Obalı için arabesk müziğin beste fabrikatörü olarak adlandırılıyordu. Nesrin Obalı kimdir? Nesrin Obalı nerede toprağa verilecek?

Bugün acı haberi duyuran yazar Onur Akay, ''Geçen sene Ağustos ayında, Müslüm Gürses'ten Yaşar İpek'e, Güler Işık'tan Güçlü Soydemir'e kadar çok sayıda sanatçının yorumladığı sevilen şarkıların söz yazarı ve bestecisi olan genç şarkıcı Nesrin Obalı'ya, kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştum. Maalesef Nesrin Obalı'yı, bugün sabaha karşı 04:00'da kaybettik. Cenaze namazı, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınacaktır. Mekânı cennet olsun, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Arabesk müzik sanatçıları tarafından beste fabrikatörü diye adlandırılan söz yazarı, besteci ve ses sanatçısı Nesrin Obalı’nın şarkılarını Müslüm Gürses, Yaşar İpek, Güler Işık, Güçlü Soydemir gibi çok sayıda ünlü isim albümlerinde ve sahnelerde yorumladı. Şarkı sözleri ise Uğur Bayar, Yılmaz Tatlıses, Şenol Bülbül gibi çok sayıda besteci ve kendisi tarafından bestelendi. 2017 yılında Senfoni Müzik etiketi ile piyasaya çıkan ‘Sensiz Olmuyor İşte’ albümünde ise, Müslüm Gürses’in yorumladığı sevilen şarkısını kendisi de okudu. Albümünde, ‘Yerin Dolmuyor’ isimli eserde ise, şarkıcı Toprak’la da düet yaptı. Albümden kısa süre sonra rahatsızlanan sanatçıya akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:48
  1. Nesrin Obalı kimdir?
  2. Nesrin Obalı öldü mü?
  3. Nesrin Obalı şarkıları
  4. Nesrin Obalı arabesk

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