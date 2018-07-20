THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Nesrin Cevadzade ve Deniz Burak ikilisi kimdir?

Bizim Hikaye'den tanıdığımız Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982 tarihinde Bakü'de dünyaya geldi. Burak Deniz ise20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:06
Nesrin Cevadzade ve Deniz Burak ikilisi kimdir?

Bizim Hikaye'den tanıdığımız Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982 tarihinde Bakü'de dünyaya geldi. Burak Deniz ise 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

NESRİN CEVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982 tarihinde Bakü'de dünyaya geldi. Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Nesrin Cavadzade "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Burak Deniz kimdir?

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 15:06
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. burak deniz bizim hikaye
  7. burak deniz kimdir
  8. Nesrin Cevadzade
  9. nesrin cevadzade kimdir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın Doğan öldü mü? Aydın Doğan neden hastaneye kaldırıldı
    1. Aydın Doğan öldü mü? Aydın Doğan neden..
    2. AK Parti'den yeni bedelli askerlik..
    3. Kılıçdaroğlu zaferi kutladı, KKTC..
    4. Man Adası iftirasının gerekçeli kararı..
    5. Eski uçak 'millet kıraathanesi' yapıldı
    6. İngiliz ekibi, Beşiktaşlı yıldızı..
    7. O takozlar da Alman beslemesi
    8. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    9. Yeni 'terörle mücadele kanunu' kabul..
    10. CHP ikitidarı halka 'süpürge tohumu'..
    11. Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli..
    12. Aydın Doğan Amerikan Hastanesi'ne..
    13. Başkan Erdoğan net konuştu! 'İzin..
    14. Galatasaray eski yıldızını yeniden..
    15. TSK Münbiç'te 17. devriye görevini..
    16. MEB 2018 liselere yerleştirme..
    17. Kedicikler hiçbir şeyi sorgulamasın..
    18. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili..
    19. FETÖ'nün 'askeri yargı' davasında ceza..
    20. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri