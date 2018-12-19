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Nesneleri nano ölçekte şekillendirmenin yolu bulundu

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, lazerle biçimlendirdikleri polimer iskelelerle bir metrenin milyarda biri büyüklüğü ifade eden nanometre ölçeğinde yapılar inşa etmeyi başardı

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:39
Nesneleri nano ölçekte şekillendirmenin yolu bulundu

ANKARA (AA) - ABD'de bilim adamları, üç boyutlu nesneleri nano ölçekte farklı şekillerde üretmenin yöntemini buldu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, bir metrenin milyarda biri büyüklüğü ifade eden nanometre ölçeğindeki nesnelere her türlü biçimi verebilecek bir metot geliştirdi.

Hassas lazerle oluşturulan polimer iskelelerle metallerden, kuantum parçalarına ve DNA'ya kadar her türlü malzemeyi istenilen formda inşa edilebildiklerini belirten araştırmacılar, söz konusu yöntemin her türlü materyali nano ölçekli hassasiyetle üç boyutlu modele aktarabildiklerini ifade etti.

Araştırmacılar, iskeleye ana malzemeyi ilave ederek, var olan yapıların binde biri ölçeğindeki yapı modelleri üretmeyi başardı.

Beyin dokularının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi için laboratuvar ortamında geliştirilen "genişletme mikroskopisi" adlı tekniği nano teknolojiye uyarlayan araştırmacılar, polimer dokuyu sulu bir jel içine yerleştirdikten sonra genişleterek normal bir mikroskopta görülmesine imkan veren bir teknik uyguladı.

Nano-yapıları üreten mevcut tekniklerin yapabileceklerinin sınırlı olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, bir yüzeyi ışık ile oymanın ancak iki boyutlu bir yüzey yaratacağı ancak üç boyutlu yapı inşa edemeyeceğini kaydetti.

Katmanları kademeli olarak birbirinin üzerine ekleyerek üç boyutlu yapılar elde etmenin mümkün, ancak bunun oldukça yavaş ve zahmetli olduğunu vurgulayan araştırmacılar, nano- ölçekli nesneleri doğrudan üç boyutlu yazabilen tekniklerin ise birçok uygulama için gerekli fonksiyonel özelliklerden yoksun ve polimer ile plastik özellikli materyaller açısından kısıtlı olduğunu belirtti.

Araştırmacılar ayrıca mevcut tekniklerin sadece kendi kendini destekleyen yapılar üretebildiğine işaret etti.

Bilim adamları bu mini modellerle inşa edilen yapıların, optikten ilaç sanayisine ve robot teknolojilerine kadar birçok alanda uygulanabileceğini öngörüyor.

Bu teknik, biyoloji ve malzeme bilimi laboratuvarlarının halihazırda sahip olduğu donanımı kullandığından, araştırmacılara kolay erişim olanağı sağlıyor.

Araştırmanın sonuçları, "Science" dergisinde yayımlandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:39
  1. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
  2. nanoölçek
  3. nano-teknoloji

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