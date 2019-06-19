0553 313 94 23

Neslim Güngen en quality girişimci iş kadını ödülünü aldı

Quality Of Magazine Dergisi tarafından bu yıl 10’ uncusu düzenlenen ‘Quality Ödül Töreni’ geçtiğimiz akşam Merit International Ana Sponsorluğunda, Portaxe Baltalimanı’nda gerçekleşti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:50
Neslim Güngen en quality girişimci iş kadını ödülünü aldı

Quality Of Magazine Dergisi tarafından bu yıl 10’ uncusu düzenlenen ‘Quality Ödül Töreni’ geçtiğimiz akşam Merit International Ana Sponsorluğunda, Portaxe Baltalimanı’nda gerçekleşti. En Quality Girişimci İş Kadını ödülüne Neslim Güngen layık görüldü. Ödül töreninin sunuculuğunu Jess Molho ile Gizem Ödilli yaptı.


Sanat, medya, iş ve spor dünyasının başarılı isimlerinin katıldığı gecede üç kategoride toplam 34 dalda ödül sahiplerini buldu.


En Quality Girişimci İş Kadını ödülüne Neslim Güngen layık görüldü. Güngen’e ödülünü usta oyuncu Oya Başar takdim ederken ’Böyle başarılı kadınları görmek bize gurur veriyor’ dedi.


Ödülünü Oya Başar’ın elinden almanın mutluluğunu yaşayan Neslim Güngen ise ’Bugün benim doğum günüm olduğu için bu ödülün ben de yeri çok ayrı olacak. Bu ödülü sevgili eşim ve ekibim için alıyorum. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Ekibim adına alıyorum bu ödülü ve çok teşekkür ediyorum. Oya Hanım gibi bir duayenin elinden almak ise ayrı bir gurur benim için.’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:50
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk motosikletçiler İtalya'da gaza basacak
    1. Türk motosikletçiler İtalya'da gaza..
    2. Bin asker daha geliyor! ABD, İran’la..
    3. Mehmet Emin Ay Hoca'dan Mursi ilahisi
    4. Kolik bebekleri sakinleştirmenin 7..
    5. Lezzeti doğal, hedefi global
    6. Almaz-Antey’in eski yöneticisi..
    7. Falezlerden düşen genci polis kurtardı
    8. Gri listedeki DHKP/C'li teröriste ağır..
    9. Karlıova’da temizlik seferberliği, 5..
    10. Borsa, güne düşüşle başladı
    11. Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci..
    12. FETÖ’nün sözde Erciş imamı tutuklandı
    13. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    14. Serinlemek için göle giren askerden..
    15. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    16. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    17. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    18. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    19. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    20. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    21. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    22. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    23. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    24. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    25. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    26. Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel..
    27. Basra’daki ExxonMobil şirketine..
    28. Neslim Güngen en quality girişimci iş..
    29. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    30. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz