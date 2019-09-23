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Neslihan Tay üzerinden bir kadını hedef gösteren avukat Umur Yıldırım'a, Ankara Barosu sessiz!

Geçtiğimiz günlerde kanserden vefat eden Neslican Tay üzerinden yaptığı paylaşım ile, bir bayan hakkında sosyal medya linci başlatan avukat Umur Yıldırım hakkında Ankara Barosu sessizliğini koruyor.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
Neslihan Tay üzerinden bir kadını hedef gösteren avukat Umur Yıldırım'a, Ankara Barosu sessiz!

 yeniakit.com.tr 

Kanserden vefat eden Neslican Tay hakkında olumsuz paylaşımlar yapılan bir hesabın kime ait olduğu konusunda somut veriye dayanmadan, savcılığa müracaatta bulunacağına kendince ifşa paylaşımları yapan Av. Umur Yıldırım, ismini açıkladığı kadına hayatı zehir etti.

Avukat Umur Yıldırım'ın, bir kadının anısını koruma adı altında, bir başka kadına hayatını zehir etmesi, kamuoyunda da tepki gördü.

"Yüzüne tüküreceğim"

Neslican Tay pakkındaki olumsuz paylaşımları yaptığı iddiası ile Neslihan Sungur'u hedef haline getiren ve "Cezayı aldığında, ben de ceza alma pahasına yüzüne tüküreceğim" diyen Av. Umur Yıldırım'ın yanlış kişiyi hedef gösterdiği ortaya çıktı.

Avukat hakkında şikayetçi oldular

Hedef gösterilen ve hayatı zehir olan Neslihan Uygur, ev adresine kadar her şeyinin sosyal medya paylaşıldığını ve ağır hakaretlere maruz kaldığını belirterek Av. Umur Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Ankara Barosu sessiz!

Elinde bir somut belge olmadan bir kadın hakkında hedef gösterici paylaşımlar yapan, yüzüne tüküreceğini açıklayan avukat hakkında Ankara Barosu'nun sessizliği ise devam ediyor..

Öte yandan, savcılığa şikayet sonrasında önceki suç niteliğindeki paylaşımını düzeltmeye kalkışan Av. Umur Yıldırım, bu sefer de bir başka kadının fotoğrafını yayınlayarak, "Esas Neslihan Sungur budur" diyerek, kendi kendisine hem hakim, hem savcı oldu.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
  1. Avukat Umur Yıldırım
  2. Neslican Tay
  3. Neslihan Sungur
  4. Ankara Barosu

YORUM YAZ

  • Merhaba Merhaba 7 dk önce
    Madem iftira atmış, yargılanması gerekmez mi? Bilmeden sazan gibi dalmak yanlıştır. Savunma kutdaldır. Siz tanımadan bir bayanı nasıl suçlarsınız? Savunmasını yaptı mı, yok? Kesinleşmiş yargı kararı var mı, yok. Eee ozaman. Anayasaya göre kesinleşmiş yargı kararı olmadan kimse suçlanamaz. Herkes Masumdur.
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili20 dk önce
    Ak Parti düşmanı kemalistlerin şu cesareti ve akpartilileri her fırsatta hedef haline getirmeleri akıllara durgunluk veriyor! SANKİ İKTİDARDA CHP VAR? Bu ne iştir A.Hamit Gül?
  • maraşlımaraşlı22 dk önce
    G...zekalı

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