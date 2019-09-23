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Neslican Tay üzerinden bir kadını hedef gösteren avukat Umur Yıldırım'a, Ankara Barosu sessiz!

Geçtiğimiz günlerde kanserden vefat eden Neslican Tay üzerinden yaptığı paylaşım ile, bir bayan hakkında sosyal medya linci başlatan avukat Umur Yıldırım hakkında Ankara Barosu sessizliğini koruyor.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
Neslican Tay üzerinden bir kadını hedef gösteren avukat Umur Yıldırım'a, Ankara Barosu sessiz!

 yeniakit.com.tr 

Kanserden vefat eden Neslican Tay hakkında olumsuz paylaşımlar yapılan bir hesabın kime ait olduğu konusunda somut veriye dayanmadan, savcılığa müracaatta bulunacağına kendince ifşa mahiyetinde iddialı paylaşımları yapan Av. Umur Yıldırım, ismini açıkladığı kadına hayatı zehir etti.

Avukat Umur Yıldırım'ın, bir kadının anısını koruma adı altında, bir başka kadına hayatını zehir etmesi, kamuoyunda da tepki gördü.

"Yüzüne tüküreceğim"

Neslican Tay hakkındaki olumsuz paylaşımları yaptığı iddiası ile Neslihan Sungur'u hedef haline getiren ve "Cezayı aldığında, ben de ceza alma pahasına yüzüne tüküreceğim" diyen Av. Umur Yıldırım'ın yanlış kişiyi hedef gösterdiği ortaya çıktı. Avukatın hedef göstermesi sonrasında, Neslihan Sungur isimli bayan, kendisine hakaretlerde bulunulduğunu belirterek, sorumsuzca paylaşım yapan ve birden fazla Neslihan Sungur isminde kişi olabileceğini düşünmeyen avukattan şikayetçi oldu.. 

Avukat hakkında şikayetçi oldular

Hedef gösterilen ve hayatı zehir olan Neslihan Uygur, ev adresine kadar her şeyinin sosyal medya paylaşıldığını ve ağır hakaretlere maruz kaldığını belirterek Av. Umur Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Ankara Barosu sessiz!

Elinde bir somut belge olmadan bir kadın hakkında hedef gösterici paylaşımlar yapan, yüzüne tüküreceğini açıklayan avukat hakkında Ankara Barosu'nun sessizliği ise devam ediyor..

Öte yandan, savcılığa şikayet sonrasında önceki suç niteliğindeki paylaşımını düzeltmeye kalkışan Av. Umur Yıldırım, bu sefer de bir başka kadının fotoğrafını yayınlayarak, "Esas Neslihan Sungur budur" diyerek, kendi kendisine hem hakim, hem savcı oldu.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
  1. Avukat Umur Yıldırım
  2. Neslican Tay
  3. Neslihan Sungur
  4. Ankara Barosu

YORUM YAZ

  • kiowakiowa22 dk önce
    bakın, o yorumu yapanda hem ALLAH bilir diyor hem biraz zor diyor...çıpkalmış,açıkmış,kapalı ymış vs vs vs...ünlü ünsüz taraflı tarafsız bir çok yoruma habere bakıyorum , çoğunda "ışıklar içinde uyu", "yolun açık/aydınlık/ışıklı olsun", cennet seni bekliyor " vb. bir sürü saçma sapan yorum, eleştirende maalesef aynı amaca hizmet ediyor, çıplaklık diyor,,,kardeşim EN AZ BİR KİŞİDE , "ALLAH RAHMET EYLESİN "DESİN VE SUSSUN. bu genç kız vefat etti, günahını sevabını o hesap verecek, genç yaşta ve 2 yılda sürekli yineleyen kanser hastalığı ile konu olan ve vefat eden bir insanın vefatından sonra polemik üzerine polemik,,siyasi-dini-etnik-meshepsel-dünyevi her ne derdiniz-düşünceniz var ise bunu genç kız üzerinden yapmayın..insan olun ve inananlar olarak ona yüce mevladan rahmet,mağfiret,dileyin.Her konudan,olaydan,polemikten, İSLAM ve değerlerini bağdaştırmayalım,YAŞAYALIM VE İYİ ÖRNEK OLALIM..Her konuda İslam a ve değerlerine çatan,bahane arayanlarda lütfen gidin kendi inançalrınızı,putlarınızı,idollerinizi,değerlerinizi,masaya yatırın..bırakın artık ;ALLAH'ı,KURAN'ı,PEYGAMBER'i ve değerleri masaya yatırmayı,KENDİNİZİ TENEŞİRe yatırın ve sonrasını hayal edin..ACABA BİR YARATICI VE DİN VAR İSE BEN NE YAPARIM???..Neslicana'a ALLAH C.C. RAHMET, MAĞFİRET EYLESİN
  • HarunHarun28 dk önce
    Tüm baroların dumurunu .......
  • Merhaba Merhaba 32 dk önce
    Madem iftira atmış, yargılanması gerekmez mi? Bilmeden sazan gibi dalmak yanlıştır. Savunma kutdaldır. Siz tanımadan bir bayanı nasıl suçlarsınız? Savunmasını yaptı mı, yok? Kesinleşmiş yargı kararı var mı, yok. Eee ozaman. Anayasaya göre kesinleşmiş yargı kararı olmadan kimse suçlanamaz. Herkes Masumdur.
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili45 dk önce
    Ak Parti düşmanı kemalistlerin şu cesareti ve akpartilileri her fırsatta hedef haline getirmeleri akıllara durgunluk veriyor! SANKİ İKTİDARDA CHP VAR? Bu ne iştir A.Hamit Gül?
  • maraşlımaraşlı47 dk önce
    G...zekalı

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