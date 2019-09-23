Neslican Tay üzerinden bir kadını hedef gösteren avukat Umur Yıldırım'a, Ankara Barosu sessiz!

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Kanserden vefat eden Neslican Tay hakkında olumsuz paylaşımlar yapılan bir hesabın kime ait olduğu konusunda somut veriye dayanmadan, savcılığa müracaatta bulunacağına kendince ifşa mahiyetinde iddialı paylaşımları yapan Av. Umur Yıldırım, ismini açıkladığı kadına hayatı zehir etti.

Avukat Umur Yıldırım'ın, bir kadının anısını koruma adı altında, bir başka kadına hayatını zehir etmesi, kamuoyunda da tepki gördü.

"Yüzüne tüküreceğim"

Neslican Tay hakkındaki olumsuz paylaşımları yaptığı iddiası ile Neslihan Sungur'u hedef haline getiren ve "Cezayı aldığında, ben de ceza alma pahasına yüzüne tüküreceğim" diyen Av. Umur Yıldırım'ın yanlış kişiyi hedef gösterdiği ortaya çıktı. Avukatın hedef göstermesi sonrasında, Neslihan Sungur isimli bayan, kendisine hakaretlerde bulunulduğunu belirterek, sorumsuzca paylaşım yapan ve birden fazla Neslihan Sungur isminde kişi olabileceğini düşünmeyen avukattan şikayetçi oldu..

Avukat hakkında şikayetçi oldular

Hedef gösterilen ve hayatı zehir olan Neslihan Uygur, ev adresine kadar her şeyinin sosyal medya paylaşıldığını ve ağır hakaretlere maruz kaldığını belirterek Av. Umur Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Ankara Barosu sessiz!

Elinde bir somut belge olmadan bir kadın hakkında hedef gösterici paylaşımlar yapan, yüzüne tüküreceğini açıklayan avukat hakkında Ankara Barosu'nun sessizliği ise devam ediyor..

Öte yandan, savcılığa şikayet sonrasında önceki suç niteliğindeki paylaşımını düzeltmeye kalkışan Av. Umur Yıldırım, bu sefer de bir başka kadının fotoğrafını yayınlayarak, "Esas Neslihan Sungur budur" diyerek, kendi kendisine hem hakim, hem savcı oldu.