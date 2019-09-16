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Neslican Tay kimdir? Neslican Tay sağlık durumu nasıl?

Neslican Tay 2018 yılında tümör nedeniyle bacağını kaybetti ama o hiç yılmadı mücadeleye devam etti.Dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay dün hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Peki Neslican Tay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Neslican Tay biyografisi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:31
Neslican Tay kimdir? Neslican Tay sağlık durumu nasıl?

Neslican Tay 2018 yılında tümör nedeniyle bacağını kaybetti ama o hiç yılmadı mücadeleye devam etti.  Dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay dün hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. 

Tümör nedeniyle 2018’de bacağı kesilen; sosyal medyadan dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran Neslican Tay (21) dün İstanbul Bağcılar’daki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Neslican için kan bağışı çağrısı yapılırken, yardım etmek isteyenler Twitter’da kampanya başlattı. Neslican Tay, iki yıl önce Ayşe Arman’a verdiği röportajda “Bacağım yok ama yaşama sevincim var” demişti.

Öte yandan Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.

Neslican Tay kimdir?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:31
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